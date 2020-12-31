歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶功成身退，近日頻接受法媒訪問，宣佈自己「準備好」，令人猜測他是否有意明年競逐法國總統之位，代表中間偏右的共和黨挑戰現任的馬克龍。

馬克龍失算 無緣吸納票源

69歲的巴尼耶堅稱沒任何意圖想加入馬克龍團隊，受訪時拒絕排除參選的可能性，稱「會花時間考慮在甚麼位置可作出最大貢獻」，指國家「需要更團結、更公義和更多尊重」，又反駁外界指自己年紀太大，沒有政治前途，「銀髮族也有新主意，年輕人也有守舊派」，被認為暗指43歲的馬克龍。

他雖未有正式宣佈有意參選，但對馬克龍無疑是打擊。巴尼耶是溫和親歐派，屬於馬克龍希望吸納至其共和前進黨的人，以把共和黨邊緣化。兩人政治光譜亦相近，同樣自稱「愛國者和歐洲人」。據稱巴尼耶去年7月曾希望馬克龍委任他為總理，對於甚少政治和公職經驗的卡斯泰獲委任感到憤怒。

共和黨目前未有明顯熱門候選人，也未確定遴選機制。黨內對於巴尼耶亦有意見分歧。支持者形容他是少數可吸引主流選民的國際人物。其他人就認為巴尼耶離地，被公眾視為技術官僚。傳聞有意回朝的前總統薩爾科齊亦指，巴尼耶只對親歐巴黎精英有吸引力。

巴尼耶政治經驗豐富，曾在希拉克政府出任外長，並在薩爾科齊政府出任農業部長，之後在歐盟任職內部市場專員，2016年起轉職為脫歐談判首席代表。他帶領歐盟團隊成功與英國達成脫歐協議，令他的形象有所提升，在巴黎被認為成功維繫歐盟團結。不過民調顯示，無論共和黨派何人出選，都會在首輪投票中被淘汰，總統之位會再成馬克龍與極右的馬琳勒龐之爭。

英國《泰晤士報》