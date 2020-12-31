【疫下新年】

元旦原是普天同慶的大日子，但在武漢肺炎肆虐下，全球數以億計人口要被迫在限聚或禁足令下過年，各地今年的慶祝活動特別冷清，即使還有舉辦新年滙演，觀眾也只能隔着屏幕欣賞；有些地方甚至要派兵上街，阻止民眾聚集倒數。新西蘭是世上少數的疫情綠洲，當地親友仍可聚首一堂，向艱難和鬱悶的2020年說再見。

武肺在短短一年間，已讓全球8,000多萬人中招，奪去逾180萬條性命，這邊廂疫苗剛面世，那邊廂又爆出傳播力更強的英國變種病毒。由於深恐悲劇會在2021年延續、甚至惡化，各國莫不緊盯除夕和元旦的慶祝活動，普遍對群眾聚集寧緊勿鬆。

悉尼封沙灘 日人不回鄉

澳洲就一反過去大肆慶祝新年的慣例，雖然今年悉尼煙花大滙演照放，但當局幾乎清空了市中心，不准非居民入城，違者將罰款1,000澳元（6,000港元）；至於以往悉尼人的新年狂歡熱點沙灘，則因爆發本土病例繼續封鎖；新南威爾斯省長貝雷吉克利安促請民眾，不要在踏正凌晨零時跟身邊的人攬攬錫錫。

全球首個進入2021年的南太平洋島國薩摩亞，由於實施鎖國防疫，經濟受到重創，市面感受不到新年的歡樂，度假村經理巴克諾苦笑多得武肺：「我們11點便不能賣酒！」

紐約的大蘋果水晶球是全美倒數的重頭戲，今年照常降下報新年，現場亦會有表演，但弔詭的是周遭一片冷清，跟以往萬人空巷成強烈對比，市政府今年禁止民眾進入時代廣場，他們只能透過直播觀看Gloria Gaynor獻唱金曲《I Will Survive》（我要活下去！）。不過，相比起部份國家要在新年實施近乎戒嚴的防疫措施，美、澳已算保留了一點點的新年氣氛。

法國、拉脫維亞和巴西等均在除夕夜宵禁，如臨大敵的法國甚至出動10萬軍警上街，執行驅散「派對動物」的重任。愛爾蘭為遏止變種武肺在境內急速擴散，也由除夕起封鎖全國抗疫一個月；東京單日診首度破千後，日本關東所有鐵路公司取消通宵營運防疫，不少民眾放棄了新年回鄉探親的慣例，明治新宮停辦跨年參拜。日本人一年一度入宮向皇室朝賀的活動亦要取消，日皇德仁今年會改發錄影新年賀詞。

新西蘭斷傳播鏈不限聚

正當各地新年都在武肺陰霾下度過，新西蘭卻成為疫情奇葩，由於當地成功切斷了本地傳播鏈，民眾可以外出觀賞煙花、參加派對、或出席大型音樂會過年，不受限聚影響。新西蘭人告別2020年也不忘繼續防疫，在新年盛會R&V音樂節上，衞生部長布盧姆菲爾德在螢幕突然粉墨登場，播出他預錄的強勁「混音版」防疫宣傳短片，大受好評，片中他呼籲公眾要繼續保持新西蘭「今個夏天不要停！」

德新社/ 路透社/ 美聯社