英國即將實現脫歐，雖然與歐盟達成新的貿易協議，但對於英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）的邊境安排未見在當中有所著墨。在正式脫歐前夕的周四，英國跟西班牙達成初步協議，同意直布羅陀與西班牙之間的陸路邊境繼續維持開放。

西班牙外相拉亞（Gonzalez Laya）表示，直布羅陀在英國脫歐後會繼續作為神根地區的一部分，而英國跟西班牙將在未來6個月內處理好協議條款。她說：「西班牙作為歐盟成趴國，將會負責任地執行神根公約，未來4年將在歐盟邊境機構（Frontex）協助下，管控直布羅陀的港口和機場。」

拉亞續稱，倘若沒有周四這份初步協議，將令數以萬計每日往來直布羅陀和西班牙的民眾構成重大不便，因為眾人經過邊境，便不得不接受邊防檢查和出示護照。她形容這份初步協議，是保障了兩國「不可放棄的主權願望」。

雖然西班牙在1713年把直布羅陀割讓予英國，成為英國的海外屬地，但西班牙仍宣稱擁有直布羅陀港口的主權。直布羅陀大部分居民在2016年的脫歐公投當中，都把手上一票投予留歐；但他們也在2002年公投中，以99%的比率拒絕英國跟西班牙分享直布羅陀的主權。

英國首相約翰遜也在Twitter寫道：「我衷心歡迎英國和西班牙今天就直布羅陀與歐盟的未來關係達成政治協議。英國……將繼續貫徹於保護直布羅陀利益及其英國主權。」

路透社

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