（北美通訊）美國大型連鎖百貨公司沃爾瑪（Walmart）官方Twitter帳戶，周三在共和黨國會參議員霍利（Josh Hawley）的帳戶內留言，批評他事先張揚下周反對拜登當選美國總統，是「輸不起的失敗者」。其後，沃爾瑪刪除貼文，解釋有關留言由一名負責社交媒體的員工錯誤發出，並向霍利道歉。

美國國會兩院下周三將確認選舉人團投票結果，即拜登贏得306張選舉人票，壓過特朗普的232票，當選下任總統。曾多次發言支持香港人爭取民主自由的密蘇里州共和黨藉參議員霍利，周三在Twitter宣佈，屆時他將反對有關選舉結果。隨後，網民發現沃爾瑪的官方Twitter帳戶，在霍利帖文下留言：「即管去吧，去做你的兩小時辯論。#輸不起的失敗者（sore loser）。」

沃爾瑪的留言引起霍利和廣大網民關注，霍利亦接二連三發文還擊。他先批評沃爾瑪的言論，具侮辱成分和傲慢，「現在你（沃爾瑪）已經侮辱了7,500萬名（今屆大選投票給特朗普的）美國人，你是否會就使用奴役勞工而道歉呢？」

霍利在第二條帖文中繼續嘲諷沃爾瑪說，「你不如向工資少得可憐的員工，或者被你扼殺的家庭式小商店而道歉吧」。支持霍利的網民，也在Twitter寫上「#BoycottWalmart」（杯葛沃爾瑪）標籤，有幾千條留言表示要抵制沃爾瑪。

最終，沃爾瑪刪除了留言，並發文向霍利道歉。公司解釋，涉事留言由一名負責社交媒體的員工錯誤發出，強調公司無意評論國會確認選舉人票事宜。網民似乎未能接受解釋，質疑「沃爾瑪作為巿值4,070億美元的超級巨企，竟然可以讓初級職員代為在Twitter上發言？」有傳媒向沃爾瑪追問詳情，但公司表示不會再作補充。

更多美國大選系列新聞：請瀏覽

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！