英國倫敦大笨鐘在除夕晚上11時及午夜12時兩度響鐘，重現昔日倒數迎元旦的熟悉聲音，亦標誌英國脫歐過渡期結束。英國和歐盟都稱準備就緒，但跨境運輸業界認為勢必混亂，貨運公司根本未處理好報關工作，不過元旦還未見真章，料月中情況會更嚴重。

報關手續增 料月中更差

英國下議院前日表決英歐貿易協議，以521票贊成、73票反對通過，協議交上議院辯論後亦獲通過，並獲英女皇御准成為法律。協議雖維持英國與歐盟貿易零關稅和零配額，但新海關手續和文書工作可能為業界添煩添亂。

法國公路運輸聯合會秘書長里維拉認為，混亂無可避免，即使法國和英國指智能通關準備就緒，但仍引起業界質疑，因並非所有企業都準備好1月1日開始處理大量文書工作，包括海關和安全聲明，以及英歐貿易所需的電腦系統。里維拉說，貿易談判陷僵局時英國企業有大量存貨積壓，意味1月份貨運量將減少，並允許新系統生效，「我們擔心的是1月中旬恢復正常業務後會發生甚麼情況」。英國將在六個月內逐步執行全部海關手續，歐盟國家則馬上實施，法國海關在全國僱用700人處理脫歐後的貿易規則，近半人安排在加來港口和歐洲隧道入口。

另外，今日起英歐旅客互訪亦有重大改變，雖然雙方旅客維持免簽證，但歐盟會停止英國人使用自動通道過關，英國人也不再擁有自動移居到另一歐盟國家權利。英國要求在當地工作的歐盟公民，證明英語技能和最低工資水平。至於到英國的歐盟學生就讀多於半年課程需要簽證，並支付更高學費；在歐盟就讀的英國學生也面臨更高學費及簽證要求，並限制工作權。

路透社/法新社