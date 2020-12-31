備受關注的12港人偷渡案其中10人於深圳鹽田法院被判監7個月至3年，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四就此發表聲明譴責中國，形容事件是北京政府向其公民展現真面目，要求中國立即及無條件釋放10名被判囚的港人。

蓬佩奧在聲明指，美國強烈譴責深圳法院的行動，呼籲立即無條件釋放被判入獄的10人。他稱，試圖逃避暴政的「12港人」是應要在海外受到「英雄式歡迎」，而不是「被拘捕、秘密審訊和監禁」。蓬佩奧形容今次案件「再次暴露了北京的殘暴，公然無視所簽署的國際條約，並蔑視香港人的權利」。

聲明又提到：「香港曾經是繁榮的地方，直到中國共產黨和它的地方鷹犬破壞了香港的法治，並剝奪了香港人民的自由。一個政權會阻止其人民離開，不能自稱是偉大或全球領導者。這只是一種脆弱的獨裁政權，害怕自己的人民。」

香港在「一國一制」下被剝奪保障

另外，蓬佩奧亦在美國國務卿的官方Twitter賬戶發文指：「12港人不准保釋、沒有律師選擇，也沒有跟家人見面的機會。 這是未來司法的顯然預示，香港在專制『一國一制』框架下被剝奪保障。」

法新社／路透社／Twitter

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