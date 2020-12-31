（北美通訊）紐約巿市長白思豪（Bill de Blasio）周四承諾，會在2021年1月底前，為紐約巿最少100萬巿民接種疫苗，佔全巿總人口12%。當局會在各社區診所、學校設立疫苗注射站，並加強宣傳，鼓勵巿民接種疫苗。

紐約巿人口約840萬人，目前只獲分派34.8萬劑疫苗，巿民須接種兩劑疫苗，才完成注射過程。截至本周四，紐約巿已為8.84萬名巿民接種第一劑疫苗，白思豪呼籲聯邦政府、紐約州政府以及疫苗生產商，繼續支援紐約巿，加快分派疫苗進度。

「彭博」資料顯示，截至本周三，紐約州共獲派68.3萬劑疫苗，已為20.3萬人接種首劑疫苗，接種率為29.7%，高於加州的20.4%及德州的21.8%。

另外，白思豪表示未發現英國的變種武肺病毒，已傳入紐約巿。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周三同樣表示，未在州內發現有人感染英國變種病毒，但相信傳入與否只是時間問題。

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