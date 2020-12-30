（北美通訊）美國政府就武漢肺炎疫苗研發計劃推出的「神速行動」（Operation Warp Speed），目標在明年6月底前，讓全美8成人口、逾3.3億人接種疫苗，即每日接種人口需達300萬。但聯邦及州政府公佈數據顯示，自疫苗獲批投入市場以來，僅200萬人獲接種；過去兩周合計，全美亦只分發出1,150萬劑疫苗。

美國食物及藥物管理局（FDA）前成員兼輝瑞藥廠董事局成員哥提列醫生（Scott Gottlieb）坦言，不相信當局可按時分發2,000萬劑輝瑞疫苗。他舉例指，在疫苗投入市場三星期後，喬治亞州周二才剛開始為護理院社員工注射疫苗。他續指，「首批脆弱群體接種第一劑疫苗後，將出現一定抗體，但不清楚免疫抗體可維持多長時間。」

上周二，總統當選人拜登批評現任總統特朗普，未及時分發疫苗，特朗普隨即在推特反擊，指具體分發程序由各級政府負責，反指拜登出任副總統期間，未能有效應對當時的流感危機。 白宮當晚發表聲明指，首批2,000萬劑疫苗已悉數運抵至各州政府手上，另外數億劑疫苗將於未來數月相繼運抵。

特朗普9月時承諾，年內將分發一億劑疫苗，但到12月時，「神速行動」首席科學家施拉維（Moncef Slaoui）宣佈將目標大幅調低至2,000萬劑。近日，「神速行動」發言人皮提（Michael Pratti）指，實際已接種人口與所記錄數字之間，存有一定延後，未能準確反映真實接種情況。

美國公共衞生局長助理秘書加爾奧爾（Brett Giroir）接受訪問時承認，特朗普政府將不能按時在年內為2,000萬名國民注射疫苗；但他亦認為，僅200萬接種人口低於實際情況，他補充，明年1月及2月，美國可獲3,000萬劑及5,000萬劑疫苗，相信屆時接種人口數量會顯著增加。

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