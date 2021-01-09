美國總統特朗普面臨第二次彈劾，罪名除了煽動叛亂，可能還有涉及向喬治亞州官員施壓所引發的「預先破壞或妨礙2020大選結果認證程序」罪。

特朗普本月初被爆致電喬治亞州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger），警告對方面臨刑事責任，又催促對方「找出」足夠票數讓他反勝。法律學者形容此舉是惡意濫權並涉違反刑法。

《華盛頓郵報》周六引述知情人士報道，特朗普早在聖誕前已致電拉芬斯珀格，談了很長時間，其間他敦促對方「查找舞弊」。當時拉芬斯珀格正在亞特蘭大市郊科布縣（Cobb County）有郵寄選票簽名被指與檔案不同的涉嫌選舉舞弊指控，但經調查證實指控無法律依據。

有法律專家指出，特朗普在拉芬斯珀格調查選舉舞弊指控期間致電叫他「查找舞弊」，或構成妨礙司法公正。

另外，《華爾街日報》周六引述知情人士報道，由於特朗普不滿喬治亞州北區聯邦檢察官朴炳進（譯音）調查選舉舞弊不力，白宮官員迫對方在上周二喬州兩個參議院決選前辭職。

該報引述消息指，司法部一名高官受白宮指示告訴朴必須辭職。

任期本來尚有十多天朴炳進，上周一突以「遇上意料之外狀況」為由宣佈辭職。

美國《華盛頓郵報》／《華爾街日報》

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