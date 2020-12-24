日本武肺疫情雖然不及歐美嚴重，但年底爆發第三波疫情以來，確診數字亦持續增長，11月中旬起的單日新增個案屢創新高，到本周甚至兩度突破6,000宗大關，屬疫情去年爆發以來最嚴重。當地學者批評，日本中央和地方政府抗疫政策混亂，一直未有實行嚴厲措施，加上民眾出現抗疫疲勞、陰謀論擴散，都令日本疫情難以收拾。

日本政府的防疫措施一直以經濟活動為優先，早段被指顧全奧運，即使後來奧運押後一年舉行，當局自武肺爆發以來，亦從未強制民眾戴口罩，對商店也只是「勸告」縮短營業時間，疫苗接種計劃更遠遠落後於歐美國家，相信要數個月後才開始為民眾接種。日本政府甚至待至11月才叫停鼓勵民眾旅遊的「Go To Travel」計劃，首相菅義偉又被揭發與一眾名人士紳、政治巨頭不遵守防疫措施到銀座參加晚宴，使民眾對政府抗疫不力的憤怒爆發。

只靠民眾自律 政府功勞少

雖然日本在疫情初期，抗疫的確有一定成績，但分析指這其實與政府無關，只全賴日本民眾有良好文化傳統。英國市場服務公司「Tag」的日本代表董事久保明彥說︰「社交距離對日本來說不是新事物，事實上日本保持社交距離已有2,000年歷史，人們不會握手擁抱、不會高聲談論，在擠擁的東京地鐵裏也鮮有交談。若你認為日本在控制疫情取得一些成功，那其實與政府的作為沒多少關係，主要是民眾自律，互相尊重、互相體諒。」

民眾出現抗疫疲勞也是日本疫情無法撲滅的原因之一，年輕患者人數更越見上升。東京大學醫學科學研究所醫學社會學家武藤香織說︰「在第二波疫情時，民眾或已變得不感興趣了。我也留意到，儘管官員已經努力工作，但專家小組的警告與政府決策之間存在不容忽視的差異。」

陰謀論爆發 「武肺只是感冒」

不但如此，越來越多日本民眾更開始相信陰謀論，Twitter一個鼓吹陰謀論的日本賬戶更有8萬個追隨者。時事評論家真鍋厚發表文章指出︰「隨着疫情拖垮經濟，在自肅之下人們身心都極度緊張，他們花更多時間上網，於是有更多人受到難分真假的資訊影響。」現實生活中，有團體發起集會反對戴口罩，主張「武漢肺炎只是感冒」的YouTuber平塚正幸甚至角逐東京都知事，雖然選舉落敗，但也為他爭來一些支持者，亦有人在東京車站舉起「武漢肺炎是假新聞」的標語。

曾公開批評政府在「鑽石公主號」郵輪抗疫混亂的神戶大學傳染病專家岩田健太郎說︰「中央和地方政府都缺乏領導，他們不認為武漢肺炎會對國家構成嚴重威脅，而且病例亦太多，日本的公共醫療系統無法應付。」岩田又批評日本的政客缺乏科學常識，竟然推廣「Go To Travel」活動，形容無病徵患者很可能把病毒傳播開去，最終導致北海道等一些偏遠地點亦出現疫情。

東京大學死亡與生命研究及實踐倫理中心教授堀江宗正指出，民眾指望政府提供明確的抗疫訊息，但事實上政府的措施自相矛盾，導致他們只能自行決擇︰「在這情況下，人們會跟親近的人行動一致，若人人都參加Go To Travel外出遊玩，唯獨自己不去的話就會覺得是一種損失。就像一句玩笑話︰『若每個人都在紅燈時過馬路，就沒甚麼需要害怕』，但武漢肺炎會奪去更多脆弱的生命。高風險行為的後果是嚴重的，我們應該在紅燈前停步。」

美國《時代》周刊

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