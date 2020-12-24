在武漢肺炎疫症初期，南韓去年曾經爆發新天地教會感染群組，但很快就把症情控制下來，受到國際讚賞。不過，當地疫情近期再次反撲，聖誕前後每日新增約1,000宗病例，近日仍維持在500宗以上。南韓衞生官員和專家承認，當地初期抗疫有效，令政府和民眾過度自信樂觀而有所怠忽，令抗疫措施鬆懈，而訓練人手、調動病床以至採購疫苗都做得不足，導致在新一波疫情焦頭爛額。

在南韓第三大城市仁川，張漢南醫生在仁川市政廳四樓辦公室內，與其他五名同事24小時輪班，日以繼夜追蹤病例，擠迫的空間裏塞了六張桌子、兩張摺床，桌上滿是即食麵、能量補充飲品和腸胃藥。他說，12月初看見確診病例急升時，已知道新一波疫情與前有別，「我心裏想，『哇，這真的失控了』。」張漢南指目前醫護人員工作量過多、薪水偏低，人手輪替又過快，「現在已感到十分疲倦」。

南韓政府在疫情初期以高科技追蹤病例，包括借助手機定位、信用卡記錄和閉路電視錄影等資料，找出並隔離患者的密切接觸者，成功令疫情受控，豈料勝利的喜悅維持不久，過度自信令疫情最終反撲。

未及早增加追蹤人手 被迫收窄範圍

以當局早期引以為傲的追蹤模式為例，追蹤患者的工作向來由軍方醫護人員負責，但隨着確診宗數上升，軍方人手不足以應付，不少新加入的人又未接受足夠訓練。儘管軍方已抽調更多人手協助追蹤工作，可是訓練需時，一時三刻未能解決人手不足問題。由於工作量太大，追蹤人員只好收窄追蹤範圍，例如確診患者如果有戴口罩，他僅逗留數分鐘的地點便不作記錄。

路透社訪問多位前線抗疫人員，他們批評政府自滿鑄成大錯︰未為追蹤病例計劃投入足夠人手和訓練、未及早動員私家醫院空出更多病床、社交距離政策猶豫不決，採購及接種疫苗計劃亦滯後。京畿道知事李在明說︰「儘管已提出警告，但很多人心裏仍充滿過度自信和過度樂觀。」公共衞生政策總監尹泰鎬亦承認某些地方政府應該反應更快，「我們十分悔疚有點落後，應該比病毒快一步才對。」但他表示只要政府、醫療團隊和民眾上下一心，有信心可以戰勝疫情。

南韓早期的感染群組主要源自大型聚會，例如教會和夜店群組，但最新一波疫情則較分散，不少病例來自餐廳或辦公室等小型群組，令當局難以追蹤，接近三分之一病例找不到源頭。李在明認為，政府應放棄逐一追蹤病例的做法，改為更彈性措施，例如為特定地區人士進行大規模檢測，採用準確率較低但更快有結果的測試劑等等。社交距離措施方面，他建議採取短期但更嚴厲的社交距離措施，以減低民眾的抗疫疲勞。

疫苗採購過慢 專家：政府以為不必疫苗

疫情至今南韓從未實施全面封鎖和居家令，11月甚至派發贈券鼓勵民眾本土旅遊，政府表示最高級別的社交距離措施屬最後手段。中央政府着重經濟多於抗疫，地方政府唯有自救，首爾和仁川等城市本周已頒佈嚴厲措施，限制民眾在聖誕和新年假期聚集。

韓國疫苗學會副主席馬相赫表示，過度自滿亦令政府的疫苗對策慢人一步，政府有見夏季病例下降後，便認為不必急於尋求疫苗，「隨着每日病例開始穩定，政府輕忽了大流行，以為不必靠疫苗就可消滅疫情。」英美12月已開始為民眾接種疫苗，但南韓最快要明年2至3月才能開始。

南韓總理丁世均表示，政府已跟製藥公司楊森和輝瑞簽訂疫苗採購合約，明年第二季可以開始接種楊森的600萬劑疫苗，輝瑞的1,000萬劑疫苗則要待明年第三季才交付。政府同時也會再向英美藥廠購買更多疫苗，總統文在寅承諾公眾接種疫苗計劃「不會太遲展開」，又指當局會購買足夠85%民眾接種的疫苗。

路透社／韓聯社

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