美國總統特朗普政府行將卸任仍繼續挺台，國務卿蓬佩奧周六宣佈，撤銷幾十年來對美國與台灣官員接觸的「自設限制」，勢將觸怒北京。美國有線新聞網絡報道，此命令是在候任總統拜登（Joe Biden）的政府接任不到兩周之前完成的，「將成為新任團隊需要應對的難題」。

蓬佩奧：複雜的內部限制不再

蓬佩奧說，為了討好中共，美國國務院「單方面」製造「複雜的內部限制」，管制着美台外交人員、軍事人員等的接觸。他表明情況「不再了」。他在聲明中說，對於美國國務院先前以國務卿名義授權發佈的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。聲明指出，所有外交事務手冊中，除了美國在台協會（AIT）外，其他機構與台灣行政部門往來的部份應該視同無效。根據台灣關係法，美國行政部門與台灣的關係應交由美國在台協會全權處理。

蓬佩奧透過聲明表示，美國政府在全球各地維持非官方夥伴關係，台灣也不例外。美台這兩個民主政體共享個人自由、法治與對人權尊嚴的價值觀。今天的聲明確認美台關係，不需要也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛。

台灣政府誠摯歡迎

對於美國國務院宣布解除台美交往限制，台灣駐美代表處發出聲明表示，這項宣佈布充分反映台美關係的強勁與深度，台灣政府誠摯表示歡迎。除了向國務院表達感謝，駐美代表處也感謝長期關心台美關係的美國國會兩黨議員，像是透過通過《台灣保證法》鼓勵行政部門放寬對台交往限制等方式促進台美關係，也期待台美夥伴關係在可見的未來，持續強化與成長。

蓬佩奧在美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）本周訪台之際，宣佈撤銷美台官員接觸限制。克拉夫特訪台若然成事，將是首次有現任美國駐聯合國代表訪問台灣。

特朗普政府加強挺台，特朗普亦是對台軍售最多的美國總統。他2018年3月簽署《台灣旅行法》，打破一直以來台美高層不得互訪的禁忌。國台辦當時抨擊台灣不要「挾洋自重」，建議大陸增加台灣軍事壓力。

路透社／法新社／中央社

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