行將卸任的美國總統特朗普面臨任內第二次彈劾。民主黨台裔眾議員劉雲平（Ted Lieu）周六在Twitter表示，民主黨眾議員周一會正式提出彈劾案。

協助草擬彈劾條款的劉雲平，2019年積極參與第一次彈劾特朗普。他說，截至周六下午180人支持第二次彈劾特朗普的提案。

眾議院議長佩洛西接受哥倫比亞廣播公司《60分鐘時事雜誌》訪問，指特朗普所作所為「嚴重」得要起訴他。她要求特朗普即時辭職，否則令他成為首位被兩度彈劾的美國總統。

特朗普面臨美國歷來首位被兩度彈劾的美國總統。第二次彈劾案除了指特朗普上周三煽動危害美國政府的暴力，還有早前致電脅迫喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）「找選票」醜聞。不過，由於參議院最快本月19日才再開會，民主黨在本月20日賀錦麗宣誓就任副總統後方成為多數黨，彈劾過程料會被仍控制共和黨人拖延至本月20日特朗普離任之後，屆時無論通過彈劾案與否，確認拜登內閣人選提名的程序，以至疫情紓困方案的通過，勢將受阻數周。路透社周六引述消息人士，參議院共和黨領袖麥康奈爾向共和黨參議員發電郵，表明不會在特朗普在任期間審理彈劾案，意味特朗普任內下台機會微。

不過，越來越多共和黨員要求特朗普辭職或支持彈劾他，包括阿拉斯加州參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）和經常批評特朗普的參議員薩斯（Ben Sasse）。穆爾科斯基指特朗普應即時辭職甚至退黨，指他造成了太多傷害。共和黨參議員圖米（Pat Toomey）周六也指特朗普共觸犯可彈劾罪行。

參議院會否通過對特朗普的彈劾案雖是未知之數，亦未必影響特朗普2024年再選總統，但專家認為，彈劾離任總統起碼成為他的政治污點，亦能起阻嚇作用，並釐清總統權限，防範將來有總統濫權。

另外，教宗方濟各周六首次評論佔領國會事件，對之表示震驚，指攻擊民主必須受到譴責。

路透社／Politico.com／《華盛頓郵報》／Business Insider網站

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