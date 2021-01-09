上周三特朗普支持佔領國會事件，再有兩人於周六被華盛頓聯邦檢察官落案控以以暴力方式擅闖禁地、在國會範圍擾亂秩序等罪。

一人為36歲佛羅里達州約翰遜（Adam Johnson）。通訊社圖片顯示他在佔領國會當日搬着眾議院議長佩洛西的講台。聯邦調查局（FBI）上周四接到佛州一位居民舉報後，拘捕約翰遜。

另一名被起訴的是亞利桑拿州男子錢斯利（Jacob Anthony Chansley）。他是右翼陰謀論群組「QAnon」追隨者，上周三赤裸上身，戴熊皮頭飾和牛角，手執綁有美國國旗的矛進入國會。他上周四致電FBI自認與其他「愛國者」到華盛頓。

共和黨籍新當選西維珍尼亞州眾議員埃文斯（Derrick Evans）亦於周六被起訴，他其後宣佈辭職。他上周三直播自己進入國會大廈，高喊「我們進入了，我們進入了！我們在國會內。」

美國司法部至今已就佔領國會事件起訴十多人。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，隨着1月20日總統就職日逼近，專家警告，暴力抗議的呼籲也越趨強烈。反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）總幹事格林布拉特（Jonathan Greenblatt）表示，從白人至上主義者、極右人士的網文交談，可知他們越來越明目張膽，「預期暴力會惡化」。

佔領國會事件發生後，總統特朗普譴責「玷污美國民主」，共和黨大老亦嚴辭譴責，但對極右而言效果不大。親特朗普網上論壇「thedonald.win」有人上周四留言說：「特朗普會在1月20日宣誓連任……我們不可讓共產黨勝利。就算我們將華府燒成焦土。明天我們奪回華府，奪回我們國家！！」

加拿大多倫多大學網絡研究機構「公民實驗室」（Citizen Lab）高級研究員斯科特雷爾頓（John Scott-Railton），對拜登就職日極表擔心。他說，佔領國會事件雖令公眾嘩然，但有右翼的對話顯示，他們當中有人視周三佔領國會為「成功」，不排除「再接再厲」。

美國《華爾街日報》／美國有線新聞網絡／《紐約郵報》

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