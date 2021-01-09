根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過8,939萬，全球死亡人數超過192萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,206萬宗，是首個確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超越37萬。印度確診人數超過1,043萬，死亡人數突破15萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過807萬，死亡人數突破20.2萬。俄羅斯確診超過334萬宗。英國確診周六亦突破300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙。德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等9國確診宗數均超越100萬大關。

英國連續四天單日過千死

英國單日新增近6萬宗確診，令累計確診人數周六突破300萬宗。當地單日新增1,035宗死亡個案，連續四日死亡人數過千，累計死亡個案突破8萬宗，是歐洲國家中最多。

教宗下周接種疫苗

84歲的教宗方濟各接受意大利第五頻道電視台（Canale 5 TV）時表示，下周會接種武肺疫苗，呼籲公眾接種，指反對接種疫苗是「自殺式拒絕」。

另一位「元首級」人物英女皇伊利沙伯二世，周六與皇夫菲臘親王接種了疫苗。

約旦批准使用國藥疫苗

約旦衞生部長周六表示，下周三開始為公眾接種疫苗。約旦周六批准緊急使用中國國藥集團研發的武肺疫苗，首批周六深夜運抵約旦。該國此前訂購了100萬劑輝瑞疫苗，日前並已批准使用，將於周一運到。

法新社

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