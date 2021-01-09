美國公民和移民服務局周五公佈有關H-1B工作簽證的申請新規。新規將取消現有的抽籤制度，而以申請人的薪酬水平作為發放簽證的優先考量。

H-1B（臨時工作簽證）是美國最主要的工作簽證類別，授權允許外籍專業技術人員受僱在美國境內工作。根據新規，美國政府將以入職年限和工作經驗為標準，劃分出4級薪酬水平用以分配H-1B簽證。在每年8.5萬份的簽證配額不變的情況下，優先考慮向各檔中薪酬較高的申請者發放簽證。

該局表示，這項規定旨在保護美國工人的經濟利益，同時更好地確保最熟練的外國工人從中受益。新規將在2021年3月9日正式生效。

美國公民和移民服務局負責政策的副局長埃德洛表示，H-1B項目被一些尋求填補初級職位和降低運營成本的僱主濫用，使美國無法借該項目吸引最優秀的國際人才。

彭博新聞社援引移民律師的分析指出，新規將迫使美國公司為希望留用的外籍僱員提供工作，大幅提高人力成本。而由於美國每年的H-1B申請數量均超限額，對於新入職和缺乏工作經驗的申請者而言，他們獲得簽證的可能性將相應降低。

美國總統特朗普自上任以來，在移民政策上立場強硬，並推動採取擇優方式吸引外籍人才。美國傳媒分析稱，由於該政策存在美國勞工部對外籍僱員的薪酬級別爭議等問題，很有可能在未來遭遇司法挑戰。

《聖荷塞信使新聞報》／新華社

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