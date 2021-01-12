號稱用戶人數逾20億的即時通訊軟件WhatsApp上周作出具爭議的私隱條款變更，掀起一股「社交網站移民潮」，受惠者之一是Telegram。他們周二聲稱在過去72小時新增2,500萬用戶，令每月活躍用戶突破5億人。

Telegram的36歲俄裔創辦人杜洛夫（Pavel Durov）沒點名對手WhatsApp說：「人們不再想以私隱換取免費服務。」他說Telegram已經成為尋求私人安全通訊者的最大收容所。

Telegram標榜安全性，在前年香港抗爭運動期間廣受歡迎。

WhatsApp上周四更新隱私條款，啟動App時彈出對話視窗，要求使用者「同意」接受將電話號碼、手機所在位置等資料分享給Facebook，否則2月8日以後不能繼續使用WhatsApp。

有資訊科技業界人士擔心fb日後除使用資料作廣告用途外，最壞情況更可能將資料交予執法部門。不少港人紛紛轉為使用其他通訊軟件，Signal和Telegram躍升至下載榜首兩位。

土耳其兩機構立案調查WhatsApp

另外，繼土耳其競爭事務主管機關競爭局周一就WhatsApp更新隱私條款一事展開調查後，監督機構個人資料保護局周二也宣佈，已經對WhatsApp啟動正式調查。

WhatsApp上月更新隱私條款，啟動App時彈出對話視窗，要求使用者「同意」接受將電話號碼、手機所在位置等資料分享給Facebook，否則2月8日以後不能繼續使用WhatsApp。

法新社／中央社

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