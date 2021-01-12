（北美通訊）加拿大傳媒報道，全球最大簽證工作外判商VFS Global，由中國央企資金投資，擔心簽證申請者資料「被送中」 ，促請聯邦政府提高敏感度，審慎檢視。VFS Global否認指控，稱公司由瑞典及瑞士投資者持有及控制，所有投資者均不能索取簽證申請者資料，又指公司會在簽證申請完成後，30日內刪除所有個人資料。

加拿大環球新聞（Global News）報道，在2009年至2019年，加拿大政府向VFS Global外判其簽證工作，包括收集簽證申請、個人生物數據等，合約總值1.83億元（加元，下同）。

VFS Global在2001年由印度商人卡卡利亞（Zubin Karkaria）創辦，是全球最大簽證工作外判商，其網站資料顯示，公司在144個國家設有辧公室，至今已處理全球超過2.26億份簽證申請，英、美、加等國政府也是其客戶之一。

VFS Global網站聲稱，公司總部位於瑞士和阿聯酋。但公司以VF Worldwide Holdings名義與加國政府簽約，而VF Worldwide Holdings總部在2019年之前，一直設於毛里裘斯（Mauritius）。毛里裘斯曾被歐盟點名為全球最差的避稅天堂。

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）最先揭發，英國公司註冊資料顯示，VFS Global由一間名為EQT VII（No. 1）Limited Partnership的公司持有。詃公司由成棟投資（Chengdong Investments）持有，而成棟投資是中國央企中國投資有限責任公司（中投公司）子公司之一。

環球新聞指，身處外國的人士，如辦理加拿大簽證，一般要通過VFS Global遞交申請；加拿大居民如申請英國等外國簽證，也需要向VFS Global呈交個人資料，但VFS Global不會參與審批工作，簽證批准與否一直移民官決定。

過去，加拿大政府亦把總值1,000萬元的簽證工作合約，外批給另一間公司TT Visa Services，代為收集加拿大在24個國家、包括美國及南美洲國家的簽證申請，但TT Visa Services也是VFS Global子公司之一。

加拿大國家安全情報局（CSIS）前局長埃爾科克（Ward Elcock）表示，VFS Global背後有中國投資者，不等於置加拿大於國家安全風險；但他認為，聯邦政府必須提高敏感度，審慎檢視決定，防止有中國政府代理人取得加拿大簽證申請資料。

溫哥華移民律師庫蘭德（Richard Kurland）形容，VFS Global猶如巨人歌利亞（Goliath）和「老大哥」（big brother），由單一公司收集以億計的個人資訊。他沒有否定加國政府的外判做法，指安排可為政府節省千萬元計開支。

VFS Global回應表示，有關指控完全錯誤，稱公司由瑞典及瑞士投資者持有及控制。公司亦澄清VF Worldwide Holdings總部不再設於毛里裘斯，2019年起已遷冊杜拜。發言人強調，所有投資者皆不能索取簽證申請資料，在簽證申請完成後，公司會於30日刪除所有個人資料。

加拿大移民、難民及公民部 (IRCC）回應表示，沒有留意到相關問題，當局已有措拖確保所有簽證申請中心，符合加拿大私隱法例。

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