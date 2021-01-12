美國國會上周三確認大選選舉人票期間遭總統特朗普支持者闖入和破壞，令人憂慮候任總統拜登下周就職時會出現同類情況。聯邦調查局（FBI）警告全國各州此前或會出現「武裝示威」，哥倫比亞首都特區則在前日起進入緊急狀態，並計劃調配逾萬名國民警衞軍應對。

美媒報道，FBI周日的內部簡報指有人計劃由周六起在全國50個州的首府發起武裝示威，至少維持至下周三、即拜登就職當日，而針對聯邦國會山莊的同類行動則料在下周日至周三出現，相信參與者是極端團體的成員。FBI拒絕評論報道，只稱正與其他聯邦和地方執法機構合作，保障公眾安全。

署理國土安全部長辭職

民權組織「反誹謗聯盟」研究員皮特卡維奇（Mark Pitcavage）也認同除了華盛頓，各大城市都應為下周可能出現的暴力情況準備，因為上周三國會山莊事件衍生了一場新的「特朗普極端主義運動」，參與者或甘於為了特朗普犯法和訴諸暴力，而各州首府就是他們想去的地方。

在華盛頓舉行的總統就職典禮屬「國家特別安全活動」，籌備工作經國會山莊警察、國防部和國土安全部等多方合作，安全級別本身已較高。但鑑於示威者人多勢眾，特朗普前日應華盛頓市長鮑澤要求，批准當地由前日至本月24日進入緊急狀態，讓聯邦緊急事務管理署以聯邦政府資源提供協助，避免國會再如上周三般因市內和國會山莊警察人手不足而輕易被示威者突破防線。

為配合各方提早準備，署理國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）前日辭職前將「國家特別安全活動」的開始日期由下周二提早到明日，國防部前日表示已派出1.5萬名國民警衞軍戒備，料周六前會有1萬人到達，其餘的會在拜登就職當日前就位。

負責籌備就職典禮的特勤局特派員普拉提（Michael Plati）表示，他們為這一日預備超過一年，也預期可能遇到「極端暴力」，展示出已為最壞情況準備好。拜登則對當日保安很有信心，稱不害怕在戶外宣誓。

兩眾議員籲禁侵粉搭飛機

除了華盛頓，多個特朗普落敗的「火藥庫」也開始佈防。其中威斯康辛州出動國民警衞軍支援州議會警察；亞利桑那州在州議會外拉起雙重鐵欄；密歇根州則禁止民眾公然持槍進入議會。為防止特朗普支持者乘航班到其他地方生事，眾院運輸及基建委員會兩名成員前日去信聯邦航空總署（FAA），要求對方設法阻止「叛亂分子」濫用乘搭飛機的自由損害民主、或在機上作滋擾行為。

總統就職典禮委員會表示，就職禮主題反映「帶領國家團結」。委員會宣佈在宣誓儀式結束後，拜登伉儷和副手賀錦麗伉儷將前往阿靈頓國家公墓獻花，但現任總統特朗普已明言不會出席。

美國《華盛頓郵報》/霍士新聞/美聯社