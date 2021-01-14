美國聯邦調查局前局長科米(James Comey)認為候任總統拜登上任後，應考慮特赦特朗普涉嫌煽動國會山莊暴亂的控罪。

科米接受英國廣播公司訪問時，被問到拜登應否像前總統福特特赦因水門醜聞下台的前任總統尼克遜一般，上任後特赦特朗普。他回答說：「我不知道，但至少他應考慮，為了治癒國家及令我們未來4年可集中處理重要的事，我認為拜登至少應考慮一下。」

科米在特朗普上任首年即遭解僱，導致之後米勒的通俄門調查。他在訪問中形容特朗普是「無法無天的虛無主義者」，應該坐監，但他不認為向他追究罪責最符合國家利益，亦不肯定他會否接受特赦，因為最高法院曾表示接受特赦等同承認罪責。

科米認為較聰明的做法是放過特朗普。他說，無論拜登決定為何，都應該公開透明。國會眾議院周三剛以232-197票通過對特朗普的彈劾決議案，指他煽動叛亂。

美國霍士新聞

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