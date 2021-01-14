（北美通訊）美國麻省理工學院（MIT）美籍華裔科學家陳剛（Gang Chen），被指收取約2,900萬元（美元，下同）來自外國的研究經費，當中最少1,900萬元來自中國，並為中國擔任多個顧問職位，但沒有向麻省理工及美國能源部（DOE）申報，隱瞞個人報酬。他被控電匯詐騙等多條罪名，周四在波士頓聯邦法院提堂。

56歲的陳剛是美國國家工程院院士，生於中國的他，已歸化為美國公民，目前在麻省理工學院的納米工程組（Nano Engineering Group）任教授，並身兼麻省理工學院微米 / 納米工程實驗室（Pappalardo Micro/Nano Engineering Laboratory）和固態太陽熱能轉化中心（Solid-State Solar Thermal Energy Conversion Center）總監。

控方指，陳剛由2013年至今，向美國各政府部門、包括能源部申請合共超過1,900萬元研究經費，但同時間，他從外國收取約2,900萬元經費，當中包括來自深圳的南方科技大學約1,900萬元。控方指，他沒有按麻省理工學院及能源部要求，作出利益申報。

自2012年起，陳剛獲中國委任多個職位，包括在中國駐紐約領事館邀請下，出任中國「外國專家」；加入兩個中方人才計劃；在2017年至2019年間為中國政府及企業擔任顧問，協助推動中國的科學發展，為中國企業、甚至直接為中國官員提供意見。

案情指，陳剛擔任上述職位時，時常收取中方金錢報酬，他同樣沒有向美方申報與中國的多重關係。調查亦發現，陳剛向美國國稅局（IRS）申報2018年稅務時，隱瞞在中國擁有存款超過一萬元的銀行戶口。

另外，控方從陳剛的麻省理工學院電郵中，搜出一封2016年2月的電郵，並公開部分內容。電郵主要討論中國科研發展的障礙和方向，當中提及中國是全球第二大經濟體，但科技及人才上，「距離第二位甚遠」。

陳剛又在電郵中提到，中國為不能持續的發展，付出沉重環境、勞工代價。他指，中國不能再像過去般發展，即使潔淨能源成本較昂貴，也要把環境問題放在更重要位置。他亦提到「閉門創新」不可行，中國要明白創新需要國際化計劃和協助。

目前，陳剛被控電匯詐騙、沒有申報海外銀行帳戶及報稅時作虛假陳述。其中電匯詐騙一旦罪成，最高可判囚20年，罰款25萬元；沒有申報海外銀行帳戶及虛假陳述罪，均可分別判囚五年，罰款25萬元。

麻省理工學院回應表示，目前未能提供更多案件資訊，但指出陳剛服務麻省理工學院多年，在學術研究界德高望重，他被控一事讓校方感到十分苦惱（distressing）。校方指，會嚴正關注外界對美國研究的不當影響，強調誠信是研究人員的基本責任。

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