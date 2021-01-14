（北美通訊）號稱全球用戶人數逾20億的即時通訊軟件WhatsApp，上周宣佈將更改用戶條款後，掀起一股「社交移民潮」。《紐約時報》科技版分析了WhatsApp更新後的私隱條款，以及用戶資料直送FACEBOOK的內容，發現2016年曾經曇花一現的選項，阻止FACEBOOK利用WhatsApp的數據用於商業目的。

WhatsApp變更私隱條款後，用戶擔心個人資料將直送FACEBOOOK。文章指，事實上自2016年起，幾乎每個使用WhatsApp的人，都在不知不覺情況下與FACEBOOK分享他們的活動，例如電話號碼﹑用WhatsApp的頻率及時間﹑手機解像度﹑從網絡連接得出所在地等。FACEBOOK利用這些資訊來確保WhatsApp正常運作之餘，也用作在社交平台Facebook展示相關廣告，例如WhatsApp用戶附近鞋店的廣告。

不過，WhatsApp對話內容仍然會被加密，FACEBOOK沒有辦法窺探，也沒有紀錄用戶跟誰人聊天和分享通訊錄。文章指，即使方便易用，但越來越多人已經不相信FACEBOOK，對WhatsApp的安全程度也有所質疑。

最新的私隱條款變更，源於FACEBOOK想增加WhatsApp的功能，例如加入商業用途，讓顧客透過WhatsApp與客戶服務專員對話﹑甚至用來購物或付款。此舉反映潛在數據收集的動機，例如在WhatsApp瀏覽過手袋，你的Instagram帳戶內也會看到相關廣告。

文章認為，WhatsApp在解釋私隱條款時「不明不白」，加上FACEBOOK在處理個人私隱方面聲名狼籍，難免讓用戶以為FACEBOOK粗暴地改變WhatsApp政策。此外，公司私隱政策令人困惑，用戶也沒有權力讓公司收集更少數據。

根據美國私隱法，如果公司已在私隱政策上列出所有條款，便足以讓這些公司為所欲為；民眾普遍沒有留意及細閱條款，只能選擇繼續使用但同時犧牲個人資料，或完全不使用。

事實上，在2016年時FACEBOOK更改WhatsApp私隱政策時，曾經出現過一個選項，讓FACEBOOK不能利用WhatsApp數據用作商業目的；即使FACEBOOK在WhatsApp背後密密收集資料，也不能用來「改善廣告和產品體驗」，惟這個選項僅存在30日。2016年後開始使用WhatsApp的用戶，沒有辦法拒絕被收集資料。對普通人而言，這些科技公司背後的操作複雜而細密，文章認為，用戶似乎要有一個法律學位或電腦科技專才才能參透。

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