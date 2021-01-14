全球武漢肺炎疫情不但威脅普羅大眾的健康甚至性命，亦令不少人的心理出現問題。居住在埃塞俄比亞首都亞斯亞貝巴、38歲的阿德拉（Noor Abdella），因為疫情令她不用再經常飛到國外開會和實地考察，閒下來反而令她出現心理問題，變得焦慮、害怕及精神困擾，但她不敢告訴家人，因為她知道家人與其他穆斯林都認為抑鬱和焦慮是信仰脆弱的迹象。而過去心理健康及心理諮詢課題一直以西方理論主導，目前已越來越多人將宗教例如基督教或佛教教義融合治療。

阿德拉從事國際發展工作，在疫情出現前經常要飛到國外開會和實地考察。她獨自生活，社交生活繁忙，但疫情發生後，她毋須再出國公幹，反而對她的心理健康構成傷害。根據世衞指出，武漢肺炎患者也可能會出現心理問題，包括「神志不清、躁動、中風、失眠、焦慮或抑鬱」，但阿德拉的情況不同。她以往經常出國公幹，加上私生活忙碌，「一直未有深入了解自己」。但今次因為疫情關係，她有更多時間及空間，多年來第一次面對自己長期迴避的問題，「我最近注意到在疫情期間，有關心理健康的其中一件事，就是你很容易變得焦慮、害怕及精神困擾。當我越面對這些情緒，我感到絕望，麻木及感覺像一個失敗者，與神的聯繫變得困難」。

她不敢告訴家人，因為她知道家人與穆斯林社會都認為，要接受和感恩一切好事，也要接受及耐心體諒一切壞事，抑鬱和焦慮是信仰脆弱的迹象。「一個人告訴我『你只須禱告』，聽起來很容易，但抑鬱不受穆斯林歡迎，幾乎是禁忌。你不容許沮喪，你不能經歷困難，你應該擁抱困難，這才是穆斯林。」

她頻密禱告，雖然有一些幫助，但始終無法解決心理問題，開始明白患病「並不代表你脆弱或這個歷程令你成為一個壞穆斯林，只代表你需要支持，就像你患了其他疾病要尋求治療，心理健康也極度重要」。她花了很多時間研究治療方案，很多人說她首先需要先由精神科醫生而不是治療師進行評估，但她想尋找一名穆斯林導師，「可以進行交流，不會以西方意識形態指導我，因為我的問題不屬於西方。是的，心理問題是全球性，但我的問題更深」。

一個集合精神科醫生和導師的團體便試圖將宗教信仰與專業的心理健康治療結合起來，認為可以使患者更快地康復。成員之一阿爾杜薩里（Aldousari）指出，信仰與文化之間其實存在巨大的重疊，「可蘭經或伊斯蘭教義並不反對心理諮詢或治療，將之與新療法結合將帶來更好、更快的康復。正如許多研究表明，對任何宗教信仰更加堅定人士在治療上都會更快見到效果」。她指出心理健康和心理諮詢領域一直以西方理論為主導，但現在已開始有人呼籲將靈性和宗教整合到治療中，包括美國心理學會已加入基督教諮詢，亦進一步研究佛教、其他宗教的諮詢。

半島電視台

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