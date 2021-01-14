美國國防部宣佈再把9間中國企業列入解放軍擁有或控制企業清單，包括手機製造商小米集團和中國商用飛機公司(COMAC)。根據特朗普去年11月簽署的行政命令，美國公司與個人禁止擁有或透過基金投資有關企業股份，已持有這些公司股份的投資者，也必須在今年11月11日前完成撤資。

特朗普政府餘下任期不到一周，今次擴大投資禁令名單，是要在任期完結前鞏固對華的強硬政策。最新被列入名單的9家公司，包括小米集團、中微半導體設備(AMEC)、籮筐技術(LKCO)、北京中關村發展投資中心、高雲半導體、大新華航空(GCAC)、中譯語通科技(GTCOM)、中國航空集團(CNAH)和中國商用飛機(COMAC)。

根據1999年通過的《國防授權法》第1237條規定，美國國防部須編製由中國解放軍擁有或控制的企業名單，而國防部去年6月才首度編列清單。連同新加入的9家公司， 名單上有44家公司，包括中國移動、中國電信、中芯國際、中國海洋石油和海康威視等。為免編製名單成為無牙老虎，特朗普去年11月簽署行政命令，下達投資禁令，禁止企業及國民投資這些公司。

國務次卿克拉奇（Keith Krach）說，特朗普政府在任期內的餘下幾天，不太可能再在黑名單加入更多中國企業。他又說，中國科技巨企阿里巴巴、騰訊和百度，對中國軍方具「高度戰略性」。不過，政府有消息人士周三表示，特朗普政府打算把這3間公司剔出黑名單。

路透社

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