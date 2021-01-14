（北美通訊）加拿大法庭繼續審理華為太子女孟晚舟的放寬保釋條件申請，法庭披露，孟晚舟的丈夫劉曉棕，在武漢肺炎禁止旅遊入境的防疫措施下，去年10月獲加拿大聯邦移民、難民及公民事務部（IRCC）批准暫時入境加拿大；他們的一對兒女亦獲准於去年12月入境，讓孟晚舟一家團聚過年。在野保守黨國會議員批評自由黨政府的舉動，侮辱所有加拿大國民。

劉曉棕在庭上作供表示，目前孟晚舟須在大批保安監視下外出，引來途人旁觀拍攝，影響他們一家共處，要求法庭放寬保釋條件，讓孟晚舟可獨自外出活動。目前，法院對孟晚舟的放寬保釋條件申請，未作出裁決。

在2018年12月，加拿大因應美國引渡作審訊要求，拘捕孟晚舟；中國數日後拘捕兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃（Michael Spavor）報復，又限制兩人與加拿大外交人員、家人接觸。保守黨國會議員丹曹（Raquel Dancho）批評，聯邦政府批准孟晚舟的家人入境，是侮辱康明凱和斯帕沃的家人，以至百萬計的加拿大人。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）表示，孟晚舟家人按探親程序，獲臨時入境批准，強調當局對所有個案一視同仁，按照法律，批准探親人士在遵守防疫措施下入境。

全球事務部又表示，聯邦政府努力爭取中國釋放康明凱和斯帕沃，已為兩人爭取改善在囚待遇，增加兩人接觸加拿大領事及家人的機會。加拿大廣播公司（CBC）引述消息人士指，去年1月至10月，中方一直禁止康明凱和斯帕沃會見領事和家人，但其後已批准二人與領事見面，並與家人書信來往。

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