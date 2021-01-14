美國民主黨若要在參議院的彈劾聆訊將總統特朗普定罪，必須得到至少17名共和黨參議員倒戈支持，有分析解讀這將會是共和黨與「特朗普主義」劃清界線的舉動。然而，特朗普主義在他執政四年間已紮根共和黨，不少黨友靠擁護他得到支持，因此共和黨如貿然與特朗普割席，只會加劇黨內撕裂。

共和黨在參院佔一半、即50席，要有三分一人倒戈似乎十分困難，但共和黨多數派領袖麥康奈爾據報暗地裏支持彈劾特朗普，消息又指部份黨員願意跟從他的決定，意味將特朗普定罪並非不可能。而共和黨未來數年路線怎樣走，現或繫於麥康奈爾一念之差。

關鍵繫於麥康奈爾決定

從各界對國會衝擊事件的反應來看，麥康奈爾的確有放棄特朗普的理由，如Navigator的民調顯示有78%美國人對此表示不認同衝擊國會。

另外，網購巨企亞馬遜、通訊公司AT&T和連鎖超市沃爾瑪已停止捐款給反對選舉結果的共和黨員，facebook、Google和多間大型銀行更直接停止以金錢支持共和黨，恐直接拖累共和黨未來的選舉表現。

黨內的反特朗普聲音也在衝擊事件後急增，如被視為特朗普親信的司法部長巴爾譴責他「背叛了總統職位」，阿拉斯加的穆爾科斯基成為了首位公開要求特朗普下台的參議員，另有逾百名共和黨官員去信要求他辭職，顯示黨內部已有更多人意識到若不擺脫特朗普，共和黨未來恐怕更難翻身。

但是，眾院周三表決彈劾條款時仍有197名共和黨眾議員投反對票，只有10人倒戈支持，反映即使有共和黨員在去年11月大選後已意識到投票給特朗普的選民未必會同樣支持其黨友、也感到特朗普不可靠，都未敢貿然與特朗普劃清界線。「庫克政治報告」主編沃舒曼（Dave Wasserman）亦表示如有很多共和黨支持彈劾特朗普，他反而會感到意外，認為共和黨的現況仍是「反特朗普主義遭清洗的風險比特朗普主義還高」。

倘拉倒特朗普須立新路線

在黨友飲鴆止渴的困境下，麥康奈爾如決定拉倒特朗普，共和黨未來就要訂出新路線取代特朗普主義，以免在日後選舉進退失據，否則共和黨或陷入保守派政治分析師墨菲（Mike Murphy）形容的「內戰」，特朗普主義亦會尾大不掉。

英國《衞報》/美國有線新聞網絡