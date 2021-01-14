美國國會及行政當局中國委員會(CECC)周四發表報告，指中國對新疆維吾爾族和其他少數穆斯林的政策，可能觸犯「種族滅絕」罪行。

該個由民主共和兩黨組成的委員會說，去年出現的新證據，顯示新疆正發生「違犯人性的罪行，甚至可能是種族滅絕」。委員會又指摘中國騷擾在美的維族人。

委員會聯席主席民主黨眾議員麥戈文(Jim McGovern)形容中國過去一年打壓人權的行動「令人震驚及前所未見」，他促請國會及即將就任的拜登政府要北京承擔責任。他說：「美國必須繼續支持中國人民的反抗及領導全球對中國政府違反人權行為作出共同回應。」

委員會要求美國政府正式確認新疆正出現暴行。國務卿蓬佩奧早已考慮作出確認，但鑑於華府目前政局動盪，官員認為在拜登就任總統前作出這項宣佈的機會很微。

國際關係專家指出，若美國確認中國進行種族滅絕，將對中國造成極大尷尬，亦可能令拜登與中國交手的形勢變得更複雜。不過，拜登的競選團隊其實在大選前已指出新疆正發生種族滅絕情況。

西方一直指控中國在新疆設立政治教育營。中國形容這些是「職業訓練中心」，目的是消除極端主義和教導維族人營生技能。聯合國曾指出，至少有100萬維族和其他少數穆斯林被關柙在新疆。

路透社

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