美中貿易全國委員會委託進行的研究指出，美國總統特朗普發動美中貿易戰，高峰時令美國喪失24.5萬個職位，但隨著兩國逐步降低關稅，將刺激增長，到2025年，可增加14.5萬個職位。

由牛津經濟研究院進行的研究，亦設想了貿易戰升級的情景，估計若全球兩大經濟體進一步脫鈎，未來5年將令美國的本地生產總值縮減1.6萬億美元(12.4萬億港元)，2022年減少73.2萬個職位，2025年再減少32萬個職位。

美國候任總統下周將宣誓就任，到時將重新評估美國的貿易政策，包括與盟友磋商特朗普政府徵收的懲罰性關稅。拜登曾表示無意即時改變特朗普的關稅政策，但會與盟友合作向中國施壓，迫使北京改變貿易行為。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）一直支持特朗普改變中國貿易及技術轉移政策的行動。他說，委員會須清楚了解中美關係不同政策選項帶來的後果，例如在關稅問題上，了解不同選擇帶來的經濟成本是非常重要。

研究估計在2019年，美國對華出口支撐了國內120萬個職位，而中國跨國企業則直接聘用了19.7萬名美國人。美國企業當年在華投資達1050億美元(8190億港元)。研究說，在未來10年，估計中國推動全球約三分一增長，因此保持進入中國市場，對美國商界全球業務的成敗，更加舉足輕重。

路透社

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