（北美通訊）通訊軟件WhatsApp日前宣佈，將用戶數據與母公司FACEBOOK分享後，不少用戶轉投加密通訊軟件Signal。WhatsApp聯合創辦人、有份協助開發Signal的艾頓（Brian Acton）表示，兩個軟件有不同用途，相信兩者可兼容，Signal可以用來與家人、親密朋友對話，WhatsApp則作其他用途。

艾頓稱，「我希望給予人們有更多的選擇，這不是一個『贏者通吃』（winner takes all）的情況，人們不需要完全依賴WhatsApp。」他續稱，期望人們利用Signal與家人及較親密朋友交流，但同時可繼續使用WhatsApp與其他人聯絡。

他補充，由於Signal並非通過廣告商或售賣用戶資料圖利，而是通過用戶捐贈的方式，維持營運，「人們開始討論網路私隱及網路安全後，選擇使用Signal作為他們的答案，我們對此感到很興奮」。

WhatsApp在1月6日宣佈，修改用戶條款，把歐盟及英國以外的用戶數據分享予FACEBOOK。若果用戶不同意相關條款，2月起將不再可享用WhatsApp服務。 消息公佈後，本月6日至10日期間，Signal在蘋果「App Store」商店下載量達750萬次，較前周急劇增加4,200%，另一加密軟件Telegram的下載量亦增加2,500萬次。

2014年，艾頓以220億元（美元、下同）作價，把WhatsApp售予FACEBOOK；由於在使用客戶數據及發展廣告領域上與FACEBOOK意見不合，他於2017年離開WhatsApp。2018年，艾頓斥資5,000萬成立，與Signal行政總裁馬林斯克（Moxie Marlinspike）創立Signal基金會，負責通訊軟件Signal營運工作。目前，Signal員工少於50人，目標是保障用戶私隱，並承諾不會售賣用戶資料或廣告以獲取盈利。

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