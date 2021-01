(北美通訊)美國總統特朗普,1992年曾經在經典聖誕電影《寶貝智多星2之玩轉紐約》(Home Alone 2: Lost in New York)亮相。飾演電影中男主角「Kevin」的男星麥哥利高堅(Macaulay Culkin),在社交媒體發文指,支持網民建議,把總統特朗普的客串鏡頭抹走,由麥哥利高堅重新飾演,與童年的自己隔空對話,獲得超過8,300人讚好。

1992年上映的《寶貝智多星2之玩轉紐約》,在鄰近中央公園的高級廣場酒店(Plaza Hotel)取景,當時酒店由特朗普持有,並有份客串其中一幕,在酒店內為Kevin指路。該電影是美國、以至全球最經典聖誕電影之一。

網民Rachel Lobaugh周日在Twitter表示,要求用數碼方法,移除特朗普在電影內的客串演出,並提出邀請當年主演Kevin、40歲的男星麥哥利高堅粉墨登場,頂替特朗普,建議獲得超過4,600個讚好。麥哥利高堅留言表示「sold」(成交),以示支持。

另一名網民Max Schramp坐言起行,截取電影畫面,把特朗普的客串鏡頭「數碼抹走」,獲得逾10萬人讚好,麥哥利高堅也留言表示:「做得好(Bravo)!」更有人在聯署網站change.org提出,邀請拜登演出,取代特朗普,但反應一般,只收到約200個簽名。

該電影導演基斯哥倫布(Chris Columbus)去年12月表示,當年在廣場酒店拍攝時,遭特朗普欺凌,堅持要客串電影。後來電影試映時,觀眾看見到特朗普即歡呼,反應很好,因此才沒有被他「剪走」。

