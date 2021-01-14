（北美通訊）美國總統特朗普，1992年曾經在經典聖誕電影《寶貝智多星2之玩轉紐約》（Home Alone 2: Lost in New York）亮相。飾演電影中男主角「Kevin」的男星麥哥利高堅（Macaulay Culkin），在社交媒體發文指，支持網民建議，把總統特朗普的客串鏡頭抹走，由麥哥利高堅重新飾演，與童年的自己隔空對話，獲得超過8,300人讚好。

1992年上映的《寶貝智多星2之玩轉紐約》，在鄰近中央公園的高級廣場酒店（Plaza Hotel）取景，當時酒店由特朗普持有，並有份客串其中一幕，在酒店內為Kevin指路。該電影是美國、以至全球最經典聖誕電影之一。

網民Rachel Lobaugh周日在Twitter表示，要求用數碼方法，移除特朗普在電影內的客串演出，並提出邀請當年主演Kevin、40歲的男星麥哥利高堅粉墨登場，頂替特朗普，建議獲得超過4,600個讚好。麥哥利高堅留言表示「sold」（成交），以示支持。

另一名網民Max Schramp坐言起行，截取電影畫面，把特朗普的客串鏡頭「數碼抹走」，獲得逾10萬人讚好，麥哥利高堅也留言表示：「做得好（Bravo）！」更有人在聯署網站change.org提出，邀請拜登演出，取代特朗普，但反應一般，只收到約200個簽名。

該電影導演基斯哥倫布（Chris Columbus）去年12月表示，當年在廣場酒店拍攝時，遭特朗普欺凌，堅持要客串電影。後來電影試映時，觀眾看見到特朗普即歡呼，反應很好，因此才沒有被他「剪走」。

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