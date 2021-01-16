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英國皇室｜哈里據報與皇室決裂感心碎 皇室取消原定對哈里梅根審查

1小時前
哈里王子與妻子梅根原訂計劃在脫離皇室一周年與英女皇伊利沙伯二世會面接受審查。美聯社

英國哈里王子與妻子梅根去年退出英國皇室事務，原訂在脫離皇室一周年時接受審查，審視他們的商業合約。皇室記者尼科爾（Katie Nicholl）透露這次審查將會取消，又表示哈里近期已跟家人溝通，各人都滿意目前情況。曾負責哈里王子紀錄片的電視台主持人布拉德比（Tom Bradby）則表示，哈里對與皇室決裂一事曾感到「心碎」，但皇室消息否認。

哈里2018年大婚時獲封為薩塞克斯公爵，不過他與梅根離開皇室後，近月接連簽下商業合約，收入數以億計，據報可能違反與皇室的協議，早前更有傳二人可能被褫奪頭銜。哈里和梅根原定將在今年3月與英女皇會面，接受審查二人的商業合約，但據報由於武漢肺炎疫情，住在洛杉磯的哈里夫婦因疫情限制，無法飛返英國，以視像形式進行審視的計劃亦已取消。哈里預計會於7月1日返回英國，並和威廉一同為亡母戴安娜在肯辛頓宮花園的雕像揭幕。

皇室記者尼科爾表示，哈里王子和女皇、皇儲查理斯及威廉王子有過溝通，各人大致同意目前的情況不錯，不過尼科爾指出，「這並不是說無須檢視那些合約、他們（哈里夫婦）所做的事和這些商業項目的內容，只是無必要在一周年時進行審查」。另外對於是否褫奪哈里本身擁有的軍銜，英女皇仍未下決定。

哈里傷感但無悔 滿意新發展

曾負責2019年哈里梅根訪問非洲時拍攝的紀錄片、與哈里相識多年的英國獨立電視台（ITV）主持人布拉德比表示，退出皇室對所有人來說也是痛苦的事，而且難以處理，「我認為哈里對家人的狀況感到心碎」。被問到哈里和威廉王子的關係，布拉德比回應稱，整個家庭的處境明顯不理想，形容過去一年對各人而言非常艱難，但亦稱不上不開心，「我認為他們各自在自己的位置上為生活奮鬥，他們全部都是，威廉也是，我不認為他很輕鬆」。

布拉德比同時表示，哈里和梅根對於現時在美國的新發展「感到滿足」，也在做一些令他們感到興奮的事情。布拉德比形容，關於哈里掛念以前生活的報道是不實的，儘管過去一年發生很多不願令人回想的事，「但有很多傳聞都是不準確和不正確」。

皇室侍從否認布拉德比的言論，形容言論令他們感到驚訝，指出若哈里真的感到不開心，也會先跟家人傾訴，「而不是找記者」。

英國《每日郵報》

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