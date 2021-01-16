英國哈里王子與妻子梅根去年退出英國皇室事務，原訂在脫離皇室一周年時接受審查，審視他們的商業合約。皇室記者尼科爾（Katie Nicholl）透露這次審查將會取消，又表示哈里近期已跟家人溝通，各人都滿意目前情況。曾負責哈里王子紀錄片的電視台主持人布拉德比（Tom Bradby）則表示，哈里對與皇室決裂一事曾感到「心碎」，但皇室消息否認。

哈里2018年大婚時獲封為薩塞克斯公爵，不過他與梅根離開皇室後，近月接連簽下商業合約，收入數以億計，據報可能違反與皇室的協議，早前更有傳二人可能被褫奪頭銜。哈里和梅根原定將在今年3月與英女皇會面，接受審查二人的商業合約，但據報由於武漢肺炎疫情，住在洛杉磯的哈里夫婦因疫情限制，無法飛返英國，以視像形式進行審視的計劃亦已取消。哈里預計會於7月1日返回英國，並和威廉一同為亡母戴安娜在肯辛頓宮花園的雕像揭幕。

皇室記者尼科爾表示，哈里王子和女皇、皇儲查理斯及威廉王子有過溝通，各人大致同意目前的情況不錯，不過尼科爾指出，「這並不是說無須檢視那些合約、他們（哈里夫婦）所做的事和這些商業項目的內容，只是無必要在一周年時進行審查」。另外對於是否褫奪哈里本身擁有的軍銜，英女皇仍未下決定。

哈里傷感但無悔 滿意新發展

曾負責2019年哈里梅根訪問非洲時拍攝的紀錄片、與哈里相識多年的英國獨立電視台（ITV）主持人布拉德比表示，退出皇室對所有人來說也是痛苦的事，而且難以處理，「我認為哈里對家人的狀況感到心碎」。被問到哈里和威廉王子的關係，布拉德比回應稱，整個家庭的處境明顯不理想，形容過去一年對各人而言非常艱難，但亦稱不上不開心，「我認為他們各自在自己的位置上為生活奮鬥，他們全部都是，威廉也是，我不認為他很輕鬆」。

布拉德比同時表示，哈里和梅根對於現時在美國的新發展「感到滿足」，也在做一些令他們感到興奮的事情。布拉德比形容，關於哈里掛念以前生活的報道是不實的，儘管過去一年發生很多不願令人回想的事，「但有很多傳聞都是不準確和不正確」。

皇室侍從否認布拉德比的言論，形容言論令他們感到驚訝，指出若哈里真的感到不開心，也會先跟家人傾訴，「而不是找記者」。

英國《每日郵報》

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