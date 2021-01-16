遭紐約檢察長指控 全國步槍協會申請破產

美國全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）周五向德州達拉斯聯邦法院申請破產，更計畫與去年11月在德州成立的有限公司Sea Girt LLC合併。

NRA的破產申請列出負債介乎1億至5億美元，更計畫與去年11月在德州成立的有限公司Sea Girt LLC合併。Sea Girt LLC同日獨立申請破產申請，負債少於10萬美元。

紐約總檢察長詹姆斯（Letitia James）去年8月指控NRA執行副總裁拉皮埃爾（Wayne LaPierre）與其他高層涉嫌內部交易與不當管理，非法挪用逾千萬美元作私人旅遊、前員工封口費及其他昂貴支出，使NRA在3年內損失了6,400萬美元，並稱該組織活動違反州內管理非營利組織的法律，要求解散協會。

詹姆斯在NRA申請破產後發表聲明指，不會允許NDA以這個方法「逃避問責及監督」。NRA擁有500萬成員，雖然總部位於維珍尼亞州，但1871年在紐約被特許為非營利組織及當地註冊成立。

闖佩洛西辦公室男子被法院下令軟禁

美國總統特朗普支持者1月6日佔領國會期間，阿肯色州60歲男子巴尼特（Richard Barnett）被拍到闖入眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的辦公室，其後被控攜帶致命武器闖入限制場所、行為不檢和盜竊公共財物，面臨11年半監禁。聯邦法院周五晚批准他以5000美元保釋，但其間他不可離開住所，並需接受當局以全球定位系統（GPS）監察行蹤，不得上網及接觸其他參與1月6日示威的人。聯邦檢察官表示考慮上訴。

聆訊長達4小時，以視像形式舉行，檢察官展示了巴尼特當天坐在佩洛西座位，雙腳擱於辦公桌的照片，以及警察在國會大樓拍攝他的影片，還有巴尼特向群眾展示他從辦公室取走的信封。

微軟蓋茲擁全美國最多農地 近9.8萬公頃

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）成為美國最多農地地主。美國土地季刊The Land Report報導，這位全球第四大富豪與太太梅琳達（Melinda Gates）在美國擁有9.79萬公頃農地，較排第二位的農業大亨奧福特家族（Offutt Family）多出2.1萬公頃。

蓋茲在全美國18個州都擁有農地，其中在路易斯安那州的農地面積最大，達2.79萬公頃，其次為1.93萬公頃的阿肯色州、1.04萬公頃的亞利桑那州、逾8,300公頃的內布拉斯加州和逾6,500公頃的華盛頓州。

過去多年來，蓋茲均為全球首富，但近年已先後遭亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）和Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）迎頭趕上。

赴印度專機延後 巴西人或先打科興疫苗

巴西政府預定下周起為全國民眾接種武漢肺炎疫苗，原本打算派專機飛往印度，把血清研究所（Serum）生產的200萬劑武漢肺炎疫苗運載返國，但因印度展開疫苗接種計劃而臨時延後，將很難按原定時間表飛往孟買。

血清研究所的疫苗由英國牛津大學和阿斯利康藥廠合作研發。如此一來，巴西只能依賴由隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國科興藥廠合作研發的疫苗。布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）表示，已準備好450萬劑疫苗供政府使用，另外150萬劑將留在聖保羅州，以待國家衛生監測局批准後，可以馬上為醫護人員和老年人等優先注射疫苗。

美聯社／中央社／美國霍士新聞

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