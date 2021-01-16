人口老化是不少發達國家面對的問題，如何讓年邁居民、尤其是獨居長者在晚年有理想生活環境是重要一環。新加坡早前推出「關愛組屋」，融入了輔助生活的概念，為入住長者提供基本的服務配套，也讓他們有一定的個人空間。雖然不少長者對入住感興趣，但專家擔心組屋定位不清晰，最終「兩頭不到岸」。

新加坡去年65歲以上人口佔總人口15.2%，大約有61.44萬人，每7人就有1位是長者，預計2030年會有約90萬名長者，獨居的更增至28.8萬人。

當地政策研究所在2013年發表的全國年長居民調查，訪問了共5,000名55歲或以上人士，近97%可獨立完成進食、如廁、洗澡、穿衣、移動和轉移（如由床去輪椅）這6項起居行動，即使是810名75歲或以上人士，亦只有6%無法完成上述至少3項行動，需要入住安老院由他人照顧起居生活。

輔助生活設施協會理事會會長黄玉親醫生指，一些健康無大礙的長者不適合入住安老院，「如果所有日常基本活動都由別人代勞，有人為他們打掃、煮飯甚至洗澡，他們很快就會喪失活動能力，將導致長者護理的成本在不必要的情況下大增。」

因此輔助生活的概念應運而生，這種介乎獨立生活及安老院之間的生活模式，為長者提供起居照料和醫療護理，同時又讓他們有獨立房間，設有共享空間可自行建立社交生活。當地不少私營安老院都以這種模式營運，其中一間安老院的總裁傅文毅認為現在長者已不同往日，會考慮私隱和個人空間。

首推長者組屋社區

政府上月推行首個「關愛組屋」社區，為入住人士提供6個基本服務配套，分別是協助住戶安排護理和支援服務、提供基本家居維修、為共享空間策劃和舉辦活動、提供基本體檢、提供24小時應急服務及為單位安裝智能門鎖，入住人士如有需要可再加錢享用附加服務，例如洗衣服和送餐等。

這些服務費用是跟房價分開計算的，以屋契15年的單位為例，房價及基本服務配套費用為6.2萬坡元（約36.3萬港元）起，每個月約為344坡元（約2,012港元）。如果選擇屋契為35年單位，就由12.4萬新加坡元（約72.5萬港元）起，每月約295坡元（約1,725港元）。

長者參觀後感滿意

當局早前讓長者參觀示範單位，反應不俗，66歲的陳新荔認為可在能力範圍內享有舒適的私人生活空間，又結合了一系列的看謢服務，是不錯的養老住所。大多數受訪長者在基本服務配套當中，以24小時應急服務為首選，陳指仍能自理很多起居生活，認為維修服務等可以剔除，進一步減低費用。

85歲的黄有娟同樣認為在基本服務配套中，比較重要是24小時應急服務及基本體檢，其他附加服務暫不需要。不過相比這些服務，更吸引她的是組屋單位和共享空間的設計，因為她平日喜歡跟左鄰右里聊天。

專家指要為關愛組屋做好定位

黃玉親醫生認為關愛組屋的基本服務仍有不足，尤其是沒有專業人士監察住戶的看護需求，因為有些老人家不想麻煩別人或省錢，即使有需要也不想添加額外的服務，這樣只會令組屋在「獨立生活」和「輔助生活」間游走，最後「兩頭不到岸」。

有專家也認為組屋的目標對象不夠明確。亞洲慈善基金首席執行官連宗誠指入住組屋價格實惠，但長者可能是一群連基本服務都不需要的人，對於一些真正需要輔助的長者，基本服務又顯得有些不足。而傅文毅指政府能踏出這一步已相當好，只是日後要再考慮不同階層對入住組屋的需求及期望。

新加坡《聯合早報》

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