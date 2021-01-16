德國總理默克爾所屬中間偏右政黨「基督教民主聯盟」（CDU）周六選出拉舍特（Armin Laschet）為新主席，延續默克爾的中間務實路線。由於默克爾不再在今年9月大選角逐總理之位，而基民盟的支持率仍然領先其他政黨，因此當選者有可能成為「後默克爾年代」的首任總理。

由於武漢肺炎肆虐，基民盟主席選舉黨大會兩度押後，最終要在網上進行，共有1,001名黨代表可投票。三名主席候選人都出身於德國人口最多的州份北萊茵－西法倫，其中59歲州長拉舍特較貼近默克爾的務實中間主義路線，默克爾去年指拉舍特擁有選總理的「板斧」，被視為對拉舍特的支持。

而他的65歲主要對手默茨（Friedrich Merz）是繼2018年僅敗後第二度參選，因政治立場較默克爾保守而與她對立，但獲商界力挺。另一候選人勒特根（Norbert Roettgen）是國會外交事務委員會主席，曾任默克爾政府的環境部長，55歲的他希望吸引年輕選民支持。

在首輪投票，表明要帶領基民盟右轉的默茨先拔頭籌獲得385票，拉舍特得380票，得224票的勒特根出局。拉舍特在次輪投票，以521票反壓默茨的466票當選，根據德國法律，這次網上投票結果須以郵遞投票確認。

拉舍特將接替克蘭普—卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）出任基民盟主席，後者原獲默克爾支持，被視為默克爾接班人，但在黨內缺乏威信的她在一連串政治失誤下，去年2月宣佈辭職。

基民盟主席不會直接成為9月26日國會選舉代表基民盟及其選舉盟友的總理候選人，總理候選人將由選舉聯盟選出。聯盟目前在民調顯著領先。

美聯社/路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！