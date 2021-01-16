菲律賓總統杜特爾特再有詆毀女性言論，稱女性不適合擔任總統，似向被猜測有意明年競選總統的女兒潑冷水。

杜特爾特42歲的女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）現時是達沃市市長，在民調中領先，雖堅稱自己無意參選，但仍然民望高企。她上周四回應指，已告訴父親無意參選，「我不是故作神秘，也不是想等到最後一刻才公佈參選。」

75歲的杜特爾特說：「我的女兒不會選總統。我已告訴她不要選，因為我不想她經歷我曾經歷過的事。選總統不是女人的事。你懂的，女性的情感結構與男性截然不同。它會使你瘋狂。這是很悲慘的。」 不過他的發言人周五曾指薩拉是「最有資格」的參選人，「如她參選會勝出」。

事實上，在杜特爾特之前有兩任總統都是女性，他的副總統也是女性。今次已不是杜特爾特首次發表歧視女性的言論，他曾公開始稱呼女性為「婆娘」，又不時就強暴開玩笑，更疑似承認曾性侵他人，又建議士兵可以攻擊女性性器官。他的發言人多次淡化其厭女言論，指是無傷大雅地在國家發生災難或重大政治事件時「讓氣氛變得輕鬆」。

美國《華盛頓郵報》

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