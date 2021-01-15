因應香港警方國安處本月初大舉搜捕53名民主派人士，美國財政部宣佈制裁6名與大搜捕行動有關的人士，包括全國人大常委譚耀宗、警務處國安處處長蔡展鵬等。港府周六發聲明回應，「嚴厲指摘」美國國務院，聲稱是美國政府干預中國內部事務最新例證，「行徑荒唐和卑劣無恥」，又指「特區政府會全面支持中央政府採取任何合適的反制措施」。

中國外交部駐香港特別行政區特派員公署發言人周六亦表示極大憤慨和堅決反對，予以強烈譴責。發言人指制訂和實施法律懲治危害國家安全的罪行是國際通例，中國政府嚴格按照中國憲法、香港基本法制訂香港國安法，為「一國兩制」行穩致遠提供堅實保障。

美方也建立了維護自身國家安全的嚴密法律體系，卻對中國在自己土地上立法禁止危害國家安全的正義之舉橫加干涉，肆意詆毀，再次暴露了美方臭名昭著的雙重標準。

美國國務卿蓬佩奧發表聲明說：「港府的行動是根本破壞香港自由和民主進程的另一鮮明例子。」他指港府拘捕逾50名人士，對試圖推動公平開放立法會初選的泛民政治人物與社運人士進行駭人鎮壓，在被捕人士當中，有13名前立法會議員、一名美國律師和一名法律學者。他敦促北京與香港當局，立即釋放僅因行使「基本法」與「中英聯合聲明」所允諾之權利與自由，而藉國安法或其他法律拘捕的人士，並撤銷對他們的控罪。他並強調，美方會持續動用所有可行工具，對侵害香港自由與民主程序的人士究責。

蓬佩奧上周已警告，美國對國安處大舉搜捕民主派人士感到憤怒，會考慮向相關人士實施制裁，並研究限制香港駐美經貿辦事處的活動。由於他的警告在特朗普支持者硬闖國會山莊引發致命衝突之後一天發出，中國官方傳媒批評美國政客「雙重標準」。

分析認為意在鎖定美對華強硬路線

目前距特朗普離任不到一星期，美國今次行動將是針對中國的最新措施，分析家認為蓬佩奧意在鎖定對華的強硬路線。特朗普政府近年對中國政策轉趨強硬，在貿易、間諜及武漢肺炎疫情上，均處處針對北京，令中美關係陷於近數十年最低潮。因應香港前年的反送中和其他爭取民主運動，美國已宣佈制裁多名中港官員，並於去年7月宣佈撤銷香港的特殊貿易地位。

香港警方國安處本月5日首次引用港版國安法中的第22條（3），即阻撓政府履行職能的條文，在全港各區上門大舉搜捕53名民主派人士，指控他們組織、策劃及參與去年7月的立法會民主派初選，涉嫌顛覆國家政權。被捕者包括法律學者戴耀廷、負責協調初選的民主動力召集人趙家賢、副召集人鍾錦麟和司庫、美籍律師關尚義，以及初選協調人區諾軒等六人；其餘47人被指為參與者，分別為多名民主派立法會前議員及現任區議員等，正被還押的快必譚得志及服刑的黃之鋒亦在獄中受查。

美去年亦制裁多名中港官員

因應中港政府在香港強推港版國安法，華府去年10月公佈制裁多名中港官員，包括特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強、中聯辦主任駱惠寧等，其後再更新制裁名單，把國務院港澳辦副主任鄧中華、香港副警務處長劉賜蕙、駐港國安公署副署長李江舟及香港警務處國安處高級警司李桂華也加入名單。

依據總統特朗普去年7月發布的行政命令，受制裁人士在美國或由美國他人持有或控制的資產，都將遭到凍結，並禁止金融機構與被制裁人士交易。林鄭月娥在被制裁後承認已沒有銀行戶口，需要以現金交易。

路透社/法新社/中央社/美國財政部網頁/政府新聞處/《蘋果》資料室

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