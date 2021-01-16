印度今天起在全國逾3,000間中心開始為民眾接種自家研發的武漢肺炎疫苗，首天每間中心會有約100人注射，總理莫迪（Narendra Modi）辦公室形容這是全球最大規模的疫苗接種計畫。

印度3,000萬名醫護及前線工作人員會優先注射疫苗，其後再輪到2.7億名50歲以上人士，故70歲的莫迪暫時不會接種。印度當局曾表示，毋須為全國13.5億人口注射疫苗而達到群體免疫，而民眾亦不能選擇注射哪款疫苗，但至少全國一半人口要進行接種，亦成為全球最大規模接種計畫。

不過，當地專家對疫苗成效仍有不少懷疑，恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）已拒絕分發仍處於最終測試階段的疫苗。印度高級病毒學家昂（Gagandeep Kang）仍在考慮是否注射，「這與是否對疫苗有信心無關，是對批准疫苗的過程欠缺信心。如果我注射疫苗會鼓勵其他人跟隨，我認為並不正確」。

印度巴拉特公司（Bharat Biotech）研發的「COVAXIN」疫苗仍處試驗階段，但已獲當局緊急批准使用，而無論巴拉特公司及政府官員都沒有公佈有關疫苗效果的資訊。

此外，有醫生及公共衞生監管方面呼籲暫停巴拉特的臨床試驗，以及調查巴拉特在博帕爾（Bhopal）展開試驗所帶來的爭議。當地有志願者表示，他們注射前沒有收到通知接種疫苗或安慰劑。

路透社／美國《紐約時報》

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