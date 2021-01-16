英國回收一款中國製酒精搓手液，指之含高毒性的甲醇。

貿易標準局指，「Guangzhou Sizhu Network Technology Co」生產的「lbcccndc Instant Hand Sanitiser」含37%甲醇，乙醇濃度則不足以殺菌，包括導致武漢肺炎的冠狀病毒。

該種搓手液在網購平台阿里巴巴、Ebay、Wish有售，現已下架。

甲醇含有毒性，可透過皮膚進入人體而導致中毒，破壞肝臟功能，亦可引致失明，甚至死亡，不能用作一般清潔消毒用途。英國和美國都禁用甲醇於搓手液。

另外，當局指「Yucky Hands」搓手液含42.3%酒精，未能有效殺菌，已被回收。

美國食物及藥物管理局建議， 消毒用酒精含量應介乎60%-95%。而根據世界衞生組織的指引，濃度在60%-80%的酒精溶液最能有效消毒，酒精濃度太高消毒效用反而較低。

英國消費者權益組織「Which?」的家居產品和服務負責人希欽斯（Natalie Hitchins）指，保護力不足甚至對健康有害的搓手液，繼續在網上買得到，情況令人擔憂，亦令人質疑網上平台對所售產品的監管是否足夠。

英國《太陽報》

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