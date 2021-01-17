俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）周日晚由德國飛返俄羅斯。俄羅斯監獄管理部門FSIN證實，飛機甫降落莫斯科一個機場，他就被扣留，由機場押送到附近警局，將受羈押直至法庭有裁決。美國現任國務卿蓬佩奧和候任總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）均開腔批評俄羅斯政府的拘捕行動，要求放人，但遭俄方反嗆。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）於Facebook表示：「先管好你自己國家的問題。」

納瓦爾尼去年疑遭特工在內褲下毒，身中神經毒劑險死，轉到柏林治療後蘇醒。報道引述官方指納瓦爾尼犯下欺詐罪並違反緩刑條件，須將他拘捕，即時送去入獄，他的支持者及反對者都發起到機場「接機」。他周日乘坐飛機離開柏林前往俄羅斯。

納瓦爾尼上機前自言無辜 不可能被捕

納瓦爾尼上機前表示「很高興」，他戴着藍色口罩、穿上綠色外套和圍巾與太太上機，坐在機上第13行。他向機上的記者表示不害怕自己回國後被捕，稱：「他們會逮捕我嗎？他們會逮捕我嗎？那不可能，我是無辜的人。我覺得我是俄羅斯公民，有權返回我的家。」他乘坐國營的俄羅斯航空（Aeroflot）旗下廉航勝利航空（Pobeda）客機飛回莫斯科，航班於周日本港時間晚上10時17分起飛，原定本港時間凌晨12時20分就會抵達莫斯科伏努科沃國際機場（Vnukovo）。航班臨時轉飛到莫斯科列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）。

納瓦爾尼的團隊在社交網表示，俄羅斯警方在伏努科沃國際機場拘捕他4位盟友，又驅趕一批在場等候的群眾。社交網流傳的片段可見，反對派人士索博爾（Lyubov Sobol）被人帶走。

納瓦爾尼曾在社交平台表示「從來不存在回國與否的問題，因為我根本沒有出逃」，他指自己身在德國「原因只得一個：他們想殺我！」俄羅斯總統普京否認涉案，但外媒形容納瓦爾尼是克里姆林宮（Kremlin）的「敵人」，因為他經常批評政府。

支持及反對者齊接機 機場以疫情為由拒傳媒入內

FSIN較早時指，納瓦爾尼抵達莫斯科後將要即時入獄，因為他違反2014年欺詐案的緩刑條件。另外，他亦可能被控一項挪用捐款的罪行，調查人員去年展開調查，認為他涉挪用400萬俄羅斯盧布（42萬港幣）捐款。柏林當局周六表示，收到莫斯科有關司法互助的要求，已交出由德國警察為納瓦爾尼記錄的口供。

納瓦爾尼和他的盟友指，政權的動作是為阻止他回國，鼓勵支持者在周日晚上到伏努科沃國際機場接機，超過2000人在Facebook 的活動專頁上表示會參與，表示有興趣的至少有6000人。但亦有反對納瓦爾尼的團體指，會發起「愛國」活動，帶備消毒劑去「迎接」他。

莫斯科檢察官辦公室指，已正式警告15個支持納瓦爾尼的活動發起人，有關活動因未經官方認可，所以屬違法，即是參與者有機會被拘留、罰款或要入獄。機場方面指，因為疫情關係，將不會批准傳媒入內。

蓬佩奧及拜登國安顧問發聲批評 歐盟促放人

美國國務卿蓬佩奧強烈譴責俄拘捕納瓦爾尼，擔心俄當局再試圖對納瓦爾尼及其他反對派人物、獨立批評者滅聲。候任總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、法國、意大利等都要求俄羅斯立即放人。沙利文指克里姆林宮攻擊納瓦爾尼，不僅違反人權，亦冒犯欲表達意見的俄羅斯人。波多的海三國愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛指俄扣留納瓦爾尼「完全不能接受」，呼籲對俄實施「限制措施」。

現年44歲的納瓦爾尼，去年8月在一班由西伯利亞飛往莫斯科的內陸機上，突然昏迷不醒，在歐美要求下，獲准到德國就醫，其後證實他身上有前蘇聯開發的化學武器諾維喬克。納瓦爾尼曾公開錄音，指他致電騙倒一名跟蹤他多年的聯邦安全局（FSB）化武特工，套出內情是有特工在他的內褲下毒。

納瓦爾尼在德國休養數月後，據指已近乎完全康復，他上周三表示計劃回國。報道指克里姆林宮面臨兩難局面，只能選擇將納瓦爾尼逮捕入獄，承受民眾上街抗議及西方制裁的風險，或放過納瓦爾尼，被視為軟弱。

納瓦爾尼曾表示希望參選9月的國會選舉，他從未當選過，但在2013年參選莫斯科巿長時，僅以第二名落敗，及後被禁止參選與普京競爭的2018年的總統選舉，其盟友亦多次被禁止參選。

法新社／路透社／《蘋果》資料室

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