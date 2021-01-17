美國政府換屆在即，《華盛頓郵報》評論指國務卿蓬佩奧幾乎每天都公佈重要外交決定，如取消美國和台灣官員往來限制等。分析認為種種行動都為候任總統拜登日後改變國家外交方針帶來障礙，令他要面對的挑戰更為複雜。

蓬佩奧近期經常宣佈重大外交政策，包括重列古巴為支持恐怖主義國家、將也門胡塞武裝組織列為外國恐怖組織、承認摩洛哥擁有長期存在爭議的西撒哈拉的主權、對伊朗實施新一輪制裁等等。評論認為這些政策都是在鞏固特朗普以往視為優先的事務，同時為拜登政府未來制定新方向時設下障礙。

與拜登外交方向背道而馳

一些拜登政府的官員認為蓬佩奧大多數行動，都是出於政治動機，另一名過渡政府的官員透露，已注意到這些「最後階段的動作」，日後會根據國家利益再作判斷。

拜登曾表示希望減少對沙地阿拉伯的軍售，並為正處於內戰的也門提供更多外交和人道援助，當地共有2,400萬人依靠援助生活，有90%的糧食是進口，但蓬佩奧將胡塞列為恐怖組織，或會令救援組織難以再援助當地，甚至可能蒙受刑事指控。

有關決定引來不少人反對，分析認為蓬佩奧在中東的行動，是要將一直被指在背後支援胡塞武裝分子與也門政府戰鬥的伊朗，塑造成中東問題根源，同時為拜登未來外交政策設下障礙，尤其是反對他重新加入特朗普在2018年退出的伊朗核協定。

中美問題成焦點

中國問題同樣是焦點，相比特朗普政府對中國採取強硬立場，拜登雖然對中國領土擴張和貿易侵略感到憂慮，但他傾向重新審視局勢，再與志同道合的民主國家、尤其是歐洲國家聯手對抗北京。

然而蓬佩奧撤銷美台官員來往限制，早前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）更獲安排訪問台灣，只是臨時被取消。由於美國國內反華情緒強烈，國會內甚至有極端右翼分子不接受與中國實現外交正常化，因此日後拜登取消這些政策時，很容易就會被視為「親中國」。

背後有政治動機

蓬佩奧還將古巴列為支持恐怖主義國家，但拜登曾透露希望恢復在奧巴馬政府時，逐步建立的美國古巴關係正常化。輿論認為蓬佩奧此舉是為未來共和黨總統候選人送禮，因為佛州南部的古巴裔美國選民傳統上是傾向共和黨，傾向對古巴採取強硬態度。

一位前美國高級外交官更猜測這些行動，全是出於蓬佩奧的個人動機，他說：「我傾向認為這很大程度上都是蓬佩奧主導的，而不是特朗普想出來，我相信蓬佩奧制定這些標誌性行動，是為2024年大選製造平台。」

美國《華盛頓郵報》

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