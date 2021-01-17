路透社周日引述知情人士報道，美國特朗普政府通知多個華為供應商，包括晶片製造商英特爾（Intel），吊銷若干向華為供貨的許可證，並意圖拒絕數十個供貨許可申請。

英特爾發言人和美國商務部發言人暫未置評。

在一封記錄有關行動的電郵中，半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）上周五表示，商務部表示意圖拒絕相當數目向華為出口貨品的許可申請，並吊銷至少一個許可證。知情人士則指，被吊銷的許可證多於一個。

電郵提到行動涉及多種半導體業產品，並問企業是否已收到通知。電郵寫道，企業等候許可證審批已有多月，政府餘下任期不足一周，處理有關事宜確有困難。

路透社引述兩名消息人士報道，日本電腦記憶體製造商鎧俠（Kioxia，前身為東芝記憶體）至少一個許可證被吊銷。

美國2019年5月以國安為由將華為列入商務部實體清單，限制供應商向華為出售美國貨品和科技，其間仍容許向華為供應某些貨品。美國去年要求任何企業供應含美國技術的半導體產品給華為，都必須先取得美國政府的出口許可，使用美國半導體製造設備的外國公司也包括在內。

目前，有150許可證申請仍因部門之間未有共識而未獲批核，涉及1,200億美元（9,360億港元）貨品與技術。

AMD、英特爾、台積電去年9、10月先後獲得許可，繼續向華為提供特定產品。

路透社

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