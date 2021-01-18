全球接連出現傳染性更強的武漢肺炎變種病毒，令現有治療方法和疫苗的有效性備受關注。已獲候任總統拜登提名出任美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）總監的沃倫斯基（Rochelle Walensky）警告，已知至少有一種變種病毒對抗體治療有抵抗性，但堅稱疫苗仍然有效。 她亦呼籲拜登要確保公共衛生系統具備有效的資源。

變種病毒可抗衡武肺抗體 曾用於治療特朗普

沃倫斯基周日接受哥倫比亞廣播公司訪問，談及南非變種武肺據報對抗體療法有抵抗性一事，她確認聽聞過類似的事情，涉及抗體是曾被用於治療總統特朗普的「再生元」（Regeneron）藥廠「抗體雞尾酒」REGN-COV2。沃倫斯基表示：「我認為，關注不僅是對南非和巴西變種病毒，其他在未來出現的變種病毒亦可能對抗體有抵抗性。不是（令抗體療法）完全失效，但會削弱功效。」

對於外界擔憂所有治療和疫苗對變種病毒無效，沃倫斯基表示這些擔憂大多數毫無根據，「我們很早就知道病毒會變異，不僅是冠狀病毒，所有病毒都會」。沃倫斯基續指，到目前為止，英國變種病毒有更強的傳播力，但並無任何資訊反映疫苗對這個變種無效。

籲設法及早找出變種 承諾復課前確保傳播率減

沃倫斯基談到處理變種病毒的方法，最好是盡快發現它們，並呼籲拜登確保公共衛生系統擁有必要資源。

盡快復課是拜登上任首100天的主要目標之一，但新變種病毒令人憂慮學校有否足夠準備。沃倫斯基表示，政府將仔細研究，確保學校教職員可以接種疫苗 ，以及確保拜登上任後的傳播率有所下降，才會推動大規模復課。

美國霍士新聞

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