（北美通訊）加拿大多倫多周六有上街示威活動，過百人集結抗議安大略省政府早前宣佈再次實施緊急狀態令，警方於兩個不同的示威地點拘捕三人，另外有18人因拒絕離開Dundas中心廣場而被落案檢控，一名警員據稱被示威者襲擊。

安大略省自本月12日起實施緊急狀態令，居家令將實施至少28日至二月中旬。

在示威爆發前，多倫多警方在推特發文表示，武漢肺炎疫情是公共安全危機，緊急狀態令清晰列明，不得有多於5人在室外聚集。 警方周六下午在Dundas中心廣場及Nathan Philips廣場兩地驅散人群，其間拘捕三人，其中一人被控襲警及阻差辦公，兩人被控破壞公共秩序罪（Common Nuisance）。警方續指，將會繼續向違令人士採取執法行動。

另外，多倫多市長莊德利（John Tory）表示，有示威者於其家外集結，對其家人及鄰居均造成騷擾，除了譴責有示威者襲擊警員，他亦支持警方向違令人士嚴正執法。

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