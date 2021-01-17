根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,478萬，全球死亡人數超過202萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,384萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過39.6萬。印度確診人數超過1,055萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過848萬，死亡人數超過20.9萬。俄羅斯確診突破350萬宗。英國確診亦已突破336萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

巴西周三起全國接種疫苗

巴西國家衞生監測局（Anvisa）周日批准緊急使用二款武肺疫苗，一款由英國牛津大學和阿斯利康藥廠共同研發，另一款由中國科興生產。疫苗獲批後數分鐘，聖保羅市54歲護士卡拉贊斯（Monica Calazans）率先接種科興CoronaVac疫苗，是巴西首位接種者。

巴西目前有600萬劑科興疫苗可供分發，另外200萬牛津疫苗將會到位。衞生部長長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）表示，疫苗周一會分發到27州，周三展開全國接種。

雖然巴西推行疫苗接種行動的經驗豐富，但今次卻較鄰國阿根廷、智利等遲起步，與總統博爾索納羅跟州政府之間的角力不無關係。

英國累計近9萬人病歿

英國當局周日通報境內新增38,598宗確診病例，671人病亡，全國染疫喪命人數逼近9萬。英國政府今天的數據還顯示，迄今全國已有近390萬人接種第一劑武肺疫苗。

另外，意大利衞生部周日通報，境內新增12,545宗確診病例，377人染疫不治。該國從去年2月疫情浮面以來，迄今已累計通報逾238萬宗確診病例，82,177人染疫病歿。

法國公共衞生當局則通報境內新增16,642宗確診，141人病故，全國累計確診總數逾290萬，染疫喪命人數超過7萬。

路透社／德新社／法新社

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