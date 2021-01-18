（北美通訊）加拿大統計局公佈最新數據，顯示大量城市居民為了減低住屋成本，正移居至周邊小城市或鄉鎮，而武漢肺炎疫情令情況加劇。

數據指，自2019年7月至2020年7月，多倫多有逾5萬人移居至距離多市60公里的奧沙華市（Oshawa），該市人口上升2.1%，升幅居全國之首，排名第二的滑鐵盧市（Waterloo）及哈利法斯市（Halifax）人口升幅則為2%。奧沙華市長卡特（Dan Carter）對這趨勢表示歡迎，認為更多人口及更大的社區將有助城市發展。

同期，滿地可（Montreal）亦有逾2.48萬人移居至周邊的Farnham市及Saint-Hippolyte市。專家表示，疫情讓不少人改為在家工作，加上年青一代亦首次進入置業階段，在遠離大城市的市鎮置業負擔較輕，所以發展出現時這個市況。

渥太華房地產經紀沃克（Geoff Walker）表示，國內大城市房屋供應不足，選擇空間較少，房價亦相對較高。加拿大皇家銀行高級經濟師霍德（Robert Hogue）認為，去年房屋市場較旺，預計今年樓市將會有所回落。

不過，暫時溫哥華、多倫多及滿地可仍是各國移民首選的「落腳點」，這三大城市移居外地人數亦居全加之首。儘管因應疫情而實施的封鎖邊境措施限制移民入境，去年新增移民人口仍佔加國各大城市人口增長的90%，在其它非城市區域則出現輕微跌幅。

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