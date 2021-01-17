美國總統就職禮前的周日，各州加緊防範武裝抗議，有幾個州分出現持械示威者，但為數不多。

右翼反政府組織Boogaloo運動數周前發起周日在50州示威，令執法部門如臨大敵，在各州議會加強保安。

在首都華盛頓，警方周日早上在國會大廈附近拘捕一名22歲維珍尼亞州男子。他管有3個高容量彈匣、37發未登記子彈及一把Glock手槍。另外，一名63歲康涅狄格州女子周六早上在國會大廈附近的警方檢查站被捕。國會警察指她冒警，又自稱內閣成員。

俄亥俄、猶他、德薩斯、俄勒岡、新罕布什爾、密歇根州都有持械示威者。在密歇根州議會附近，近100名持械示威者站近議會外的圍欄，有「Boogaloo Bois」展示半自動步槍。俄亥俄州議會外有20多人示威，有人持長槍。幾十名州警在場駐守。南卡羅來納州的示威幾十人參加，有人展示國旗。

在賓夕凡尼亞州議會大廈外有幾名特朗普支持者現身。34歲石膏板工人亞歷克斯（Alex）穿「欺詐2020」衞衣到場，相信選舉被竊去，打算參與支持特朗普的示威，結果卻「無事發生」。

在紐約，連鎖咖啡店Starbucks因應示威而關閉曼哈頓240間分店。

另外，經選舉產生的新墨西哥州縣專員格里芬（Cuoy Griffin），周日在華盛頓被捕。格里芬是「Cowboys for Trump」組織成員，被控本月６日攻擊國會的相關罪名。他曾威脅攜械到華盛頓抗議拜登就職禮。

美聯社／路透社／英國《每日郵報》

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