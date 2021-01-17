中東局勢持續緊張，伊朗前日朝阿拉伯海目標發射多枚反艦彈道導彈，儼如向其對頭、即將下台的美國總統特朗普示威贈興。霍士新聞獨家報道，有導彈落在區內游弋的美軍「尼米茲號」航空母艦打擊群和一艘商船附近。

伊朗伊斯蘭革命衞隊聲稱這次被稱為「偉大先知15」的導彈試射，成功擊中1,800公里外的靶艦，革命衞隊司令薩拉米直言，「我們其中一個防衞政策及戰略，便是要以彈道導彈打中敵人的軍艦，包括航母及巡洋艦」。

美軍不視為威脅

霍士引述消息指，至少兩枚伊朗導彈擊中海面時爆炸，碎片四飛，有導彈落點在尼米茲航母打擊群的160公里外，但既不在視線範圍內，飛行軌迹也全程受到美國間諜衞星監控，美軍判斷伊軍試射只屬例行訓練，因此並無發出警報。報道引述一名官員表示：「我們早已預期會有導彈發射」。尼米茲航母打擊群原本本月初折返美國，但途中突然接到五角大樓命令，要艦隊繼續駐守區內，直至候任總統拜登上場。

外界關注的是，當時其中一枚伊朗長程導彈落在商船外32公里的水域，有危及航道之虞。德黑蘭擁有不同種類、不同射程的導彈，可是其準繩度和可靠性均一直備受質疑，去年5月海軍演習試射導彈，便誤中己方軍艦，造成10多人死亡；去年1月，伊軍發射防空導彈擊落一架烏克蘭客機，釀成176人死亡的慘劇。

前天的反艦彈道導彈試射也是伊朗為報復美軍暗殺其將領蘇萊曼尼，以地對地導彈大舉襲擊駐伊拉克美軍基地一周年左右，但當日13枚導彈攻擊並未有造成美軍死亡。

晒新款自殺式無人機

雖然對伊朗較為友善的拜登即將上台，有望緩和特朗普任內緊張的美伊關係，但近期德黑蘭仍頻頻有軍事動作，除試射彈道導彈和巡航導彈，又展示新款自殺式無人機及一艘由運油輪改裝成的直升機母艦。

美軍也採取相應行動，除了尼米茲航母打擊群外，早前也派出B-52戰略轟炸機飛臨波斯灣上空，連番進行威懾性巡邏，上周更罕有讓載有150多枚戰斧巡航導彈的「喬治亞號」核攻擊潛艇，在霍爾木茲海峽附近的伊軍演習範圍若隱若現示威。 半島電視台