路透社今天引述知情幕僚報導，美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）周一將辭去加州聯邦參議員席位，準備於周三和拜登（Joe Biden）宣誓就職。

路透社報道，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）已選定加州州務卿巴迪亞（Alex Padilla）填補賀錦麗空缺，完成剩餘任期，但目前仍不清楚他何時上任。新會期可能審理總統特朗普彈劾案。

宣誓選擇由美國首名拉美裔大法官見證

美聯社則引述知情人士報導，賀錦麗選擇在最高法院大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）見證下宣誓就職。這位美國首位非亞裔女副總統將在美國首位拉美裔大法官見證下宣誓就職，締造歷史性一刻。報道指出，賀錦麗宣誓時將使用兩本聖經，其中一本為美國最高法院首位非裔大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）所有。

賀錦麗曾表達對索托馬約爾和馬歇爾的仰慕之情。其中索托馬約爾和賀錦麗都曾擔任檢察官，賀錦麗則曾稱同為哈佛大學校友的馬歇爾是心目中「最偉大英雄」之一。

另外，拜登前日介紹他的科學顧問團隊時，表示會基於科學和事實對抗疫情、氣候危機和其他挑戰。他宣佈將把科技政策主管提升至內閣層級，成白宮首例。

路透社／美聯社

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