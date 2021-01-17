英國御用大律師David Perry受聘於香港政府，出任前年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案主控官，英國外相藍韜文（Dominic Raab）周日指對方「唯利是圖」。

香港警方早前大舉拘控多名民主派人士，包括民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等人，控告他們涉及前年反修例運動期間組織或煽惑參與未經批准集結等罪。其中涉及8月18日「流水式集會」的案件已在區域法院排期審訊，控方聘請David Perry來港擔任主控官。David Perry一直拒絕回應為何願意受聘。有人為他辯論，說他只是按「不可拒聘原則」（Cab-Rank Rule）行事。

藍韜文接受天空新聞節目「Sophy Ridge on Sunday」訪問時說：「我不明白，來自世界首屈一指法律職業的人，受北京指使應用直接違反並侵蝕香港人自由的國安法，良心如何過意得去，而我知道，Perry先生任主控的一案，更涉及民主派人士。」藍韜文續說：「從北京角度看，這是公關妙計，但我毫無疑問，根據大律師行為守則，如此這般的案件是可以拒絕受聘的。坦白說，我認為人們會認為那是非常唯利是圖。」

David Perry獲港府律政司聘用，在英國引起法律界批評。英國前司法大臣范克林（Charlie Falconer）指David Perry「必須退出此案，因他不能維持那角色又同時符合英國價值」。

英國《獨立報》／《蘋果》資料室

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