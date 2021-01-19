隨著美國總統交接在即，第一夫人梅拉妮婭（Melania Trump）亦發表臨別宣言，她呼籲民眾拋棄仇恨及暴力，又感謝民眾在武漢肺炎疫情期間的努力。但梅拉妮婭也將跟隨丈夫特朗普不按政界傳統，於卸任前夕在白宮招待下任第一夫人。

對第一夫人身份感榮幸

梅拉妮婭周一在網上發佈一段近7分鐘的告別感言，她於開首坦言：「擔任美國第一夫人是我一生中最大的榮幸，我受到全國各地的美國人啟發，他們用仁慈、勇氣、善良和恩典提升了我們的社區。」

她還提及了武漢肺炎疫情，她讚揚了醫護跟致命病毒搏鬥時付出的努力，又呼籲民眾「謹慎行事」。對於月初發生的佔領國會事件，梅拉妮婭直言暴力不能解決問題：「對你所做的一切保持熱情，但請經常緊記，暴力從來不是答案，也從來不是合理。」

不按傳統接待下任第一夫人

不過，梅拉妮婭將跟隨特朗普不出席拜登的就職典禮，而傳統上卸任的美國總統及第一夫人皆會出席，象徵權力和平過渡。梅拉妮婭還不會在白宮招待拜登妻子吉爾（Jill Biden），據悉二人對上一次見面已是10月時的總統辯論，但當時沒有任何交流。

以往總統交接時，現任第一夫人會在白宮招待新任第一夫人，一起喝茶及帶領遊覽白宮的住所。這個傳統最早可追溯至杜魯門妻子貝絲（Bess Truman），招待了她的下任艾米（Mamie Eisenhower）。而梅拉妮婭4年前隨特朗普搬入白宮時，奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama）也曾經招待過她。

即將搬入佛州海湖莊園

隨著任期即將結束，特朗普正密鑼緊鼓地搬離白宮，並搬入私人擁有的海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago Club）。有傳媒拍到，有數輛大貨車停泊在俱樂部外，工人正在搬運一些箱，附近又有封路措施及保安人員把守，據悉特朗普將在就職典禮前，將會最後一次用「空軍一號」飛往當地。

美國霍士新聞/英國《每日郵報》

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